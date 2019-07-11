11.07.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спасет ли туристов государственный туроператор»

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением в ближайшее время учредить государственную туристическую компанию. По мнению парламентария, появление такого туроператора защитит российских граждан от проблем, связанных с внезапным банкротством туркомпаний. Законодатель уверен, что на сегодняшний день люди, в первую очередь дети, являются заложниками недобросовестных коммерсантов от туризма. При этом, подходящим форматом для государственного туристического оператора депутат считает акционерное общество с ключевым 51% государственным присутствием.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о проблемах и состоянии российского рынка туристических услуг, а также о возможном создании государственного туроператора.

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов;

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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