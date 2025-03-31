КАК РАЗЫГРАТЬ КОЛЛЕГ

Если ваши домочадцы не любят, когда вы над ними смеетесь, можно смело переключиться на коллег – с ними вы проводите всего лишь большую часть своего дня…

Примечательно, что мужчины-коллеги чаще разыгрывают и чаще становятся жертвами пранков. В целом в России шутки и розыгрыши на работе считает уместными каждый второй, подсчитал портал SuperJob в 2024 году.

62% опрошенных смело признались, что юмор скорее помогает в рабочем процессе. Но почему-то розыгрыши коллег 1 апреля устраивает только каждый восьмой россиянин (13%). А решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый.

Граждане до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет (наше почтение).

Экран смерти

Пожалуй, самый известный вариант розыгрыша для коллег – это сделать что-нибудь с их компьютером. Например, можно скачать «синий экран смерти», установить картинку на рабочий стол самого любимого сотрудника и ждать его реакции.

Неожиданную реакцию коллег можно получить, если установить на заставку рабочего стола и что-то более приятное – неприличное или смешное. Тогда коллега точно догадается, чьих рук это дело? Не проблема! Всем будет смешно и весело.

Какая-то дичь

Пока ваш коллега отсутствует на рабочем месте, можно также заменить на его компьютере в программе Word часто используемое слово, например, «организация», «эксперт», «сообщил» на словосочетание «какая-то дичь» (или любое другое).

Пошаговая инструкция:

· Откройте вкладку «Автозамена».

· В поле «Заменить» введите слово или фразу, которую хотим заменить

· В поле «Вместе с» введите смешную фразу

· Нажмите «Добавить».

Фейковое увольнение

В рабочий день можно с серьезным лицом заявить, что вы увольняетесь и даже по такому случаю принести что-то выпить в офис. С одной стороны, забавно. С другой стороны, вам придется потратиться на закуски. Да, и будем честны, «шутка» про увольнение – это рутина, а не праздничный пранк…

Нереальная свадьба

Более необычная версия розыгрыша про увольнение: сговор с неженатым/незамужней коллегой. Выбираете себе неожиданного партнера для пранка, чтобы радостно сообщить коллегам, что вы собираетесь пожениться. Предупреждаем, что для убедительности придется снова покупать шампанское. Если ваши коллеги почему-то не поверят вам, смело отвечайте, что просто решили поучаствовать в решении демографической проблемы — на этом этапе вопросы должны отпасть. Будьте готовы к тому, что шутить над вашей «парочкой» будут еще несколько недель.

КАК ШУТЯТ БРЕНДЫ

1 апреля давно превратился в день шуток от компаний, бренды соревнуются друг с другом – кто смешнее и правдоподобнее разыграет своих клиентов.

Так, например, в прошлом году основатель Telegram Павел Дуров выложил ретушированный скриншот, где в его профиле появилось открытое всем пользователям пространство для сообщений.

Долгие годы пользователи VK просили Дурова вернуть стену, когда соцсеть еще принадлежала ему. Предприниматель пошутил, что исполнил их мечту на другой платформе.

Бренд Skittles повеселил клиентов якобы релизом дезодоранта с ароматом кислых конфет.

«Почему бы вместо того, чтобы пробовать радугу, вам не понюхать радугу?» — заявили маркетологи, далеко не все сразу поняли, что это шутка.

А несколько лет назад немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил о переименовании американского подразделения в Voltswagen (Volt, или Вольт — единица измерения электрического напряжения), такая отсылка к электромобилям.

В 2023 году сеть доставки суши и роллов «Много лосося» 1 апреля запустила шуточное меню «Без ничего»:

· «Том Ям без ничего» — в состав входит только вода и листик кинзы;

· «Пицца без ничего» — в состав входит только тесто;

· «Гунканы без ничего» — в состав входит только рис и нори.

В 2021 году ко Дню смеха в поездах на Кольцевой линии московского метро появились надписи: Не верь, не бойся, не проси», а также «Не переживать», «Не притворяться».