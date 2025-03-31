Розыгрыши к 1 апреля: Экран смерти, фейк и «дичь»
Традиционные шутки на 1 апреля – это шутка про «белую спину», а также про «развязанные шнурки». При этом современные розыгрыши становятся все более изощренными, а к пранкам подключаются мировые бренды. Психологи призывают помнить про безопасность и этику.
1 апреля во всем мире отмечают День смеха или День дурака. В этот день принято шутить, смеяться и разыгрывать друг друга. В России к этому празднику не относятся слишком серьезно, но любители розыгрышей всегда заранее к нему готовятся. Только 25% опрошенных россиян считают 1 апреля праздником. Отрицательно на вопрос ответили 75% россиян, говорится в исследовании Hi-Tech Mail.ru.
Именно для этих 75% НСН расскажет, как провести необычный апрельский день, кто его придумал, а главное – как лучше всего разыграть своих друзей и коллег. Уверены, что и профессионалы юмора оценят наши оригинальные приколы на день дурака.
ИСТОРИЯ: ДУМАЕМ ПРО РИМСКУЮ ИМПЕРИЮ
День смеха напрямую связан с проводами зимы, что для прохладного российского апреля очень даже логично. Но на самом деле корни праздника уходят к древнеримским традициям, где за любой аспект отвечали боги. В этот день было принято восхвалять бога смеха – Гелоса. Устраиваемая в честь бога смеха первоапрельская вечеринка после падения Римской империи получила распространение в Европе, а позднее и по всему миру.
В России День смеха стали отмечать в период правления Петра I. В юности он часто бывал в Немецкой слободе — районе Москвы, где жили европейцы. Скорее всего, именно там Петр Алексеевич узнал о традиции разыгрывать друг друга на 1 апреля. Официально праздник не был признан, но государь всячески поощрял розыгрыши.
Однажды 1 апреля в Петербурге должны были показать представление заезжие артисты. Билеты распродали, среди зрителей сидел и сам Петр. Когда поднялся занавес, публика увидела надпись: «Первый апрель — никому не верь!» Спектакль не состоялся, на что император лишь произнес: «Вольность комедиантов».
В советское время традиция первоапрельских розыгрышей никуда не делась. А первый розыгрыш в советской прессе разлетелся по всему миру за считанные часы. В 1988 году газета «Известия» сообщила, что Диего Марадона согласился перейти в московский «Спартак» за шесть миллионов долларов. Все почему-то в это поверили.
Самые традиционные шутки на 1 апреля – это шутка про «белую спину», а также про «развязанные шнурки». Такими простыми вариантами пользуются те, кто не хочет застать свою «жертву» врасплох. При этом современные розыгрыши становятся все более изощренными, а к пранкам подключаются мировые бренды.
ЭТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
При этом стоит помнить, что первоапрельская шутка не должна быть обидной. В день смеха все-таки хочется дарить окружающим хорошее настроение, а не вгонять их в стресс.
В этот день следует воздержаться от шуток, связанных с неожиданными радостными новостями - они способны вызвать у человека чувство разочарования и ощущение неоправданных ожиданий. Кроме того, не стоит шутить на тему расовых различий, недостатков и личных качеств человека, сообщили психологи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
И самое главное, не стоит забывать про безопасность шуток. Важно, чтобы розыгрыш не был слишком пугающим, не мог нанести вред человеку или его имуществу.
КАК РАЗЫГРАТЬ ЛЮБИМОГО
Непростое задание
Для розыгрыша парней, мужей (и далее по списку) советуем выбрать не самый жесткий вариант подкола. Ваш мужчина наверняка любит делать вам приятное. Поэтому 1 апреля можно попросить его о чем-нибудь странном, но не очень подозрительном. Например, можно сказать, что вам на работе дали задание сфотографировать все станции какой-то конкретной линии столичного метро. Пусть катается, а фото останутся вам на память о шутке. Не забываем в итоге отблагодарить своего любимого, который просто хотел вам помочь. Хотя, возможно, он разыграет вас еще жестче.
Потеря телефона
Позвоните своего парню или мужу, но трубку передайте коллеге. Пусть вашей половинке сообщат, что вы якобы потеряли свой телефон. Придумайте какую-нибудь легенду и назначьте встречу. На встречу, конечно, придете вы сами, а ваш возлюбленный будет очень рад (надеемся на это).
Фокус с тюбиком
В тюбик для зубной пасты добавьте что-то белое, например, сметану, майонез или другой белый соус.
Такой же фокус можно проделать и со своей девушкой.
КАК РАЗЫГРАТЬ ДЕВУШКУ
Милый сюрприз
Для милых дам мы советуем выбирать шутки из списка «самые лайтовые». Пусть розыгрыш обернется приятным сюрпризом для вашей жены или девушки (вам не нужны скандалы). Например, утром на работу вызовите ей такси бизнес-класса, а лучше подайте на завтрак бокал шампанского. На следующий день можете шутить, что такие опции доступны только 1 апреля – удобно! Помните, что девушки очень ценят в парнях чувство юмора, но не стоит перебарщивать в этом вопросе.
Шутка с телефоном
В телефоне своей любимой поменяйте язык с русского на какой-нибудь необычный – например, китайский. Сделайте это заранее, так как утром эффект будет более ярким, когда девушка ничего не поймет, в спешке пытаясь поменять язык в настройках.
КАК РАЗЫГРАТЬ КОЛЛЕГ
Если ваши домочадцы не любят, когда вы над ними смеетесь, можно смело переключиться на коллег – с ними вы проводите всего лишь большую часть своего дня…
Примечательно, что мужчины-коллеги чаще разыгрывают и чаще становятся жертвами пранков. В целом в России шутки и розыгрыши на работе считает уместными каждый второй, подсчитал портал SuperJob в 2024 году.
62% опрошенных смело признались, что юмор скорее помогает в рабочем процессе. Но почему-то розыгрыши коллег 1 апреля устраивает только каждый восьмой россиянин (13%). А решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый.
Граждане до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет (наше почтение).
Экран смерти
Пожалуй, самый известный вариант розыгрыша для коллег – это сделать что-нибудь с их компьютером. Например, можно скачать «синий экран смерти», установить картинку на рабочий стол самого любимого сотрудника и ждать его реакции.
Неожиданную реакцию коллег можно получить, если установить на заставку рабочего стола и что-то более приятное – неприличное или смешное. Тогда коллега точно догадается, чьих рук это дело? Не проблема! Всем будет смешно и весело.
Какая-то дичь
Пока ваш коллега отсутствует на рабочем месте, можно также заменить на его компьютере в программе Word часто используемое слово, например, «организация», «эксперт», «сообщил» на словосочетание «какая-то дичь» (или любое другое).
Пошаговая инструкция:
· Откройте вкладку «Автозамена».
· В поле «Заменить» введите слово или фразу, которую хотим заменить
· В поле «Вместе с» введите смешную фразу
· Нажмите «Добавить».
Фейковое увольнение
В рабочий день можно с серьезным лицом заявить, что вы увольняетесь и даже по такому случаю принести что-то выпить в офис. С одной стороны, забавно. С другой стороны, вам придется потратиться на закуски. Да, и будем честны, «шутка» про увольнение – это рутина, а не праздничный пранк…
Нереальная свадьба
Более необычная версия розыгрыша про увольнение: сговор с неженатым/незамужней коллегой. Выбираете себе неожиданного партнера для пранка, чтобы радостно сообщить коллегам, что вы собираетесь пожениться. Предупреждаем, что для убедительности придется снова покупать шампанское. Если ваши коллеги почему-то не поверят вам, смело отвечайте, что просто решили поучаствовать в решении демографической проблемы — на этом этапе вопросы должны отпасть. Будьте готовы к тому, что шутить над вашей «парочкой» будут еще несколько недель.
КАК ШУТЯТ БРЕНДЫ
1 апреля давно превратился в день шуток от компаний, бренды соревнуются друг с другом – кто смешнее и правдоподобнее разыграет своих клиентов.
Так, например, в прошлом году основатель Telegram Павел Дуров выложил ретушированный скриншот, где в его профиле появилось открытое всем пользователям пространство для сообщений.
Долгие годы пользователи VK просили Дурова вернуть стену, когда соцсеть еще принадлежала ему. Предприниматель пошутил, что исполнил их мечту на другой платформе.
Бренд Skittles повеселил клиентов якобы релизом дезодоранта с ароматом кислых конфет.
«Почему бы вместо того, чтобы пробовать радугу, вам не понюхать радугу?» — заявили маркетологи, далеко не все сразу поняли, что это шутка.
А несколько лет назад немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил о переименовании американского подразделения в Voltswagen (Volt, или Вольт — единица измерения электрического напряжения), такая отсылка к электромобилям.
В 2023 году сеть доставки суши и роллов «Много лосося» 1 апреля запустила шуточное меню «Без ничего»:
· «Том Ям без ничего» — в состав входит только вода и листик кинзы;
· «Пицца без ничего» — в состав входит только тесто;
· «Гунканы без ничего» — в состав входит только рис и нори.
В 2021 году ко Дню смеха в поездах на Кольцевой линии московского метро появились надписи: Не верь, не бойся, не проси», а также «Не переживать», «Не притворяться».
ШУТКИ И ПОЛИТИКА
Несколько лет назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что в Кремле принято шутить 1 апреля. По его словам, сотрудники администрации президента всегда подшучивают, но «по-человечески».
Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин постоянно подшучивает над ним в День смеха.
Не так давно Владимир Путин в шутку призвал не слушать его пресс-секретаря Дмитрия Пескова по теме разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава организации Александр Шохин напомнил главе государства, что 18 марта в период с 16:00 до 18:00 по мск у него ожидается беседа с главой Белого дома, такую информацию донес Песков.
«Не слушайте Пескова. У Пескова работа такая - говорить», — пошутил Путин.
Какие делаем из этого выводы? Шутить можно и нужно не только 1 апреля, но всегда проявляйте свои лучшие качества в момент подбора прикола.
А председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев в подкасте «Хроники нового мира» канала RTVI рассказал о шутках в нижней палате парламента.
Как отметил Тарбаев, до работы в Госдуме он считал депутатов «безэмоциональными циничными пиджаками». Однако бывший КВНщик встретил «очень много умных интересных людей». По словам депутата, его коллеги шутят так же, как и обычные люди.
Депутат Анатолий Вассерман в беседе с НСН рассказал, что его коллеги в Госдуме демонстрируют свое чувство юмора по делу, дополняя свои выступления остроумными шутками.
«Шутят часто, но в выступлениях всегда шутят, так сказать, по делу. Шутки в основном иллюстрируют и дополняют ход рассуждений», - рассказал Вассерман.
При этом сегодня любая шутка может задеть тех или иных людей, поэтому шутить нужно осторожнее, а к чужому чувству юмора относиться терпимее. Об этом НСН заявил писатель-сатирик Семен Альтов.
«Это как в музыке — кто-то предпочитает Чайковского, кто-то — Шнитке, а кто-то — группу “Любэ”. У всех свои представления о том, какой должна быть музыка. То же самое касается и юмора — он у всех разный. Недоразумения возникают, когда сталкиваются разные представления о юморе. Поэтому жесткой границы нет. Мне кажется, что надо быть терпимее и осторожнее. Слишком много сегодня обидчивых, поэтому шутить лучше про себя, а не вслух», — сказал юморист.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Правительство поддержало уголовное наказание за осквернение мемориалов
- Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии
- Аргентина уведомила РФ о задержании 13 человек по делу о торговле людьми
- Шесть стран ЕС поддержали сохранение российских активов под арестом
- На «Госуслугах» с 1 апреля запустят сервис проверки регистрации SIM-карт
- Партия Порошенко опровергла связь депутата с инцидентом у военкомата
- Чистый убыток «Почты России» вырос по итогам 2024 года в 2,9 раза
- Маск: Приговор Ле Пен является злоупотреблением системой правосудия
- В Евросоюзе призвали определить дату окончания переговоров по Украине
- Тела троих из четверых пропавших военных США найдены после учений в Литве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru