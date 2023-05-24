«Шутят часто»: Вассерман рассказал о юмористах в стенах Госдумы

Ранее бывший участник КВН, ныне депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев заявил, что не каждый парламентарий имеет хорошее чувство юмора.

«Шутят часто, но в выступлениях всегда шутят, так сказать, по делу. Шутки в основном иллюстрируют и дополняют ход рассуждений», - рассказал Вассерман.

Он признался, что преимущественно общается с депутатами по работе, и наличие или отсутствие чувства юмора у политика его не особо заботит.

«Я как-то эту сторону не оцениваю. Проблема в том, что общение с коллегами у меня идет в основном по рабочей тематике, и, так сказать, на бытовую сторону, в том числе на обмен всякими развлечениями, не отвлекаюсь», - заключил собеседник.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, как юмор на собеседовании может помочь соискателю работы .

