«Шутят часто»: Вассерман рассказал о юмористах в стенах Госдумы
Сам депутат в разговоре с НСН признался, что общается с коллегами преимущественно по работе.
Депутат Анатолий Вассерман в беседе с НСН рассказал, что его коллеги в Госдуме демонстрируют свое чувство юмора по делу, дополняя свои выступления остроумными шутками.
Ранее бывший участник КВН, ныне депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев заявил, что не каждый парламентарий имеет хорошее чувство юмора.
«Шутят часто, но в выступлениях всегда шутят, так сказать, по делу. Шутки в основном иллюстрируют и дополняют ход рассуждений», - рассказал Вассерман.
Он признался, что преимущественно общается с депутатами по работе, и наличие или отсутствие чувства юмора у политика его не особо заботит.
«Я как-то эту сторону не оцениваю. Проблема в том, что общение с коллегами у меня идет в основном по рабочей тематике, и, так сказать, на бытовую сторону, в том числе на обмен всякими развлечениями, не отвлекаюсь», - заключил собеседник.
Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, как юмор на собеседовании может помочь соискателю работы .
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