МО РФ: Средства ПВО за два часа уничтожили 14 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ПВО уничтожила над Россией 48 украинских беспилотников

Уточняется, что дроны были сбиты над территорией РФ в период с 11:00 мск до 13:00 мск 4 июля.

«13 беспилотников уничтожены над Брянской областью, один – над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что после атаки беспилотников ВСУ без света остались более шести тысяч жителей города Шахты, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиВСУМинобороны РФПВО

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