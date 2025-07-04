МО РФ: Средства ПВО за два часа уничтожили 14 дронов ВСУ
4 июля 202514:09
Дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны были сбиты над территорией РФ в период с 11:00 мск до 13:00 мск 4 июля.
«13 беспилотников уничтожены над Брянской областью, один – над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что после атаки беспилотников ВСУ без света остались более шести тысяч жителей города Шахты, сообщает RT.
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