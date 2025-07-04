МО РФ: Средства ПВО за два часа уничтожили 14 дронов ВСУ

Уточняется, что дроны были сбиты над территорией РФ в период с 11:00 мск до 13:00 мск 4 июля.

«13 беспилотников уничтожены над Брянской областью, один – над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что после атаки беспилотников ВСУ без света остались более шести тысяч жителей города Шахты, сообщает RT.

