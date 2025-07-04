Минобороны РФ заявило об очереном обмене пленными с Украиной

Отмечается, что, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями, с украинкой территории была возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь... затем они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву ещё три тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».