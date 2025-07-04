Минобороны РФ заявило об очереном обмене пленными с Украиной
Россия и Украина провели 4 июля очередной обмен военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями, с украинкой территории была возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь... затем они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву ещё три тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Москве вручили национальную премию «Медиа-Менеджер России»
- Песков: Москва внимательно относится к заявлениям Трампа о конфликте в Украине
- Минобороны РФ заявило об очереном обмене пленными с Украиной
- Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по военным объектам в Киеве
- Сикорский заявил о повреждении здания посольства Польши в Киеве
- ВС России освободили Предтечино в ДНР
- В Новой Москве столкнулись автобус и два автомобиля
- В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки дронов
- В Румынии пообещали «ни в коем случае» не отправлять военных на Украину
- «Это ответная мера». В Госдуме раскрыли причину отмены концерта Эмина