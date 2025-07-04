Песков: Москва внимательно относится к заявлениям Трампа о конфликте в Украине

Российские власти очень внимательно относятся ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа по конфликту в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил американскому коллеге, что Москва заинтересована в достижении своих целей предпочтительно «политико-дипломатическими средствами».

«Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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