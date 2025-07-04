Песков: Москва внимательно относится к заявлениям Трампа о конфликте в Украине
Российские власти очень внимательно относятся ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа по конфликту в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил американскому коллеге, что Москва заинтересована в достижении своих целей предпочтительно «политико-дипломатическими средствами».
«Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», - заключил представитель Кремля.
Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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