Песков: Москва внимательно относится к заявлениям Трампа о конфликте в Украине

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил американскому коллеге, что Москва заинтересована в достижении своих целей предпочтительно «политико-дипломатическими средствами».

«Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».