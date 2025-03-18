«Не слушайте Пескова»: Путин пошутил над своим пресс-секретарем

Президент РФ Владимир Путин в шутку призвал не слушать его пресс-секретаря Дмитрия Пескова по теме разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Песков: Неверно называть разговор Путина и Трампа «новой Ялтой»

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава организации Александр Шохин напомнил главе государства, что 18 марта в период с 16:00 до 18:00 по мск у него ожидается беседа с главой Белого дома.

«Не слушайте Пескова. У Пескова работа такая - говорить», — пошутил Путин.

Ранее Песков заявил, что главной темой готовящегося разговора Путина и Трампа станет Украина, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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