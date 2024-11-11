«Слишком много обидчивых!»: Сатирик Альтов призвал быть осторожнее с юмором
Чувство юмора у всех разное, и относиться к нему нужно терпимо, жесткой границы, над чем можно шутить, а над чем — нельзя, нет, сказал НСН Семен Альтов.
Сегодня любая шутка может задеть тех или иных людей, поэтому шутить нужно осторожнее, а к чужому чувству юмора относиться терпимее. Об этом НСН заявил писатель-сатирик Семен Альтов.
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил на своей странице в соцсетях, что попросит Следственный комитет проверить актрису «Творческой мастерской» Валерию Ломакину на предмет возбуждения ненависти либо вражды. В эфире федерального шоу «Битва за время» Ломакина назвала карельский язык «атавизмом, как соски у мужчин». Альтов призвал россиян быть терпимее к чужим шуткам.
«Это как в музыке — кто-то предпочитает Чайковского, кто-то — Шнитке, а кто-то — группу “Любэ”. У всех свои представления о том, какой должна быть музыка. То же самое касается и юмора — он у всех разный. Недоразумения возникают, когда сталкиваются разные представления о юморе. Поэтому жесткой границы нет. Мне кажется, что надо быть терпимее и осторожнее. Слишком много сегодня обидчивых, поэтому шутить лучше про себя, а не вслух. Лучше найти не врага, а друга — это гораздо полезнее, практичнее и умнее», — сказал юморист.
Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих надо привлекать только тех, кто не раскаивается в содеянном. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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