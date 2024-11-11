«Слишком много обидчивых!»: Сатирик Альтов призвал быть осторожнее с юмором

«Это как в музыке — кто-то предпочитает Чайковского, кто-то — Шнитке, а кто-то — группу “Любэ”. У всех свои представления о том, какой должна быть музыка. То же самое касается и юмора — он у всех разный. Недоразумения возникают, когда сталкиваются разные представления о юморе. Поэтому жесткой границы нет. Мне кажется, что надо быть терпимее и осторожнее. Слишком много сегодня обидчивых, поэтому шутить лучше про себя, а не вслух. Лучше найти не врага, а друга — это гораздо полезнее, практичнее и умнее», — сказал юморист.

Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих надо привлекать только тех, кто не раскаивается в содеянном. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

