Песков заявил, что Путин постоянно подшучивает над ним 1 апреля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле принято шутить 1 апреля, сообщает ТАСС.

По его словам, сотрудники администрации президента всегда подшучивают, но «по-человечески».

Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин постоянно подшучивает над ним в День смеха.

Ранее Песков рассказал, что что необходимые средства связи, в том числе стратегической, постоянно находятся с президентом России, сообщает RT. По его словам, аналогичные средства связи есть и у министра обороны Сергея Шойгу, который сопровождал Путина во время его отдыха в тайге.

