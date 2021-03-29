Песков заявил, что Путин постоянно подшучивает над ним 1 апреля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле принято шутить 1 апреля, сообщает ТАСС.
По его словам, сотрудники администрации президента всегда подшучивают, но «по-человечески».
Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин постоянно подшучивает над ним в День смеха.
Ранее Песков рассказал, что что необходимые средства связи, в том числе стратегической, постоянно находятся с президентом России, сообщает RT. По его словам, аналогичные средства связи есть и у министра обороны Сергея Шойгу, который сопровождал Путина во время его отдыха в тайге.
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