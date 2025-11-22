СМИ: В РФ зафиксировали нехватку инсулина
Сразу в нескольких регионах России зафиксировали нехватку инсулина. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что о сложностях с получением этого препарата и тест-полосок объявили в Якутии, Новосибирской области и Красноярском крае. По предварительной информации, их поставки ожидают только после Нового года.
Издание писало, что локальный дефицит лекарств для диабетиков «Апидра» и «Левемир» (I и II тип сахарного диабета) также зафиксировали в Пензенской области. Согласно данным канала, пациенты не могут получить этот инсулин ни в местных поликлиниках, ни в ряде региональных аптечных сетей.
Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что сегодня в России падает доступность ряда препаратов для пациентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МВД назвали самые распространенные схемы мошенников
- СМИ: В Москве из-за поджога сгорели 7 авто и 2 мотоцикла
- СМИ: В РФ зафиксировали нехватку инсулина
- СМИ: В аэропорту «Домодедово» свыше 300 пассажиров остались без багажа
- В РФ предложили не возвращать квартиры обманутым продавцам до возврата денег
- СМИ: Мадуро усилил меры личной безопасности из-за США
- В России могут появиться SMS-предупреждения о разговоре с мошенником
- В Рыльске ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровском
- Президент Паралимпийского комитета РФ попал в базу «Миротворца»
- Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru