СМИ: В РФ зафиксировали нехватку инсулина

Сразу в нескольких регионах России зафиксировали нехватку инсулина. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что о сложностях с получением этого препарата и тест-полосок объявили в Якутии, Новосибирской области и Красноярском крае. По предварительной информации, их поставки ожидают только после Нового года.

Фармацевты предупредили о дефиците кадров в аптеках

Издание писало, что локальный дефицит лекарств для диабетиков «Апидра» и «Левемир» (I и II тип сахарного диабета) также зафиксировали в Пензенской области. Согласно данным канала, пациенты не могут получить этот инсулин ни в местных поликлиниках, ни в ряде региональных аптечных сетей.

Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что сегодня в России падает доступность ряда препаратов для пациентов.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ДефицитДиабетРоссияРегионыЛекарства

