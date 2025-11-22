СМИ: В РФ зафиксировали нехватку инсулина

Издание писало, что локальный дефицит лекарств для диабетиков «Апидра» и «Левемир» (I и II тип сахарного диабета) также зафиксировали в Пензенской области. Согласно данным канала, пациенты не могут получить этот инсулин ни в местных поликлиниках, ни в ряде региональных аптечных сетей.

Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что сегодня в России падает доступность ряда препаратов для пациентов.