«Сегодня в этой отрасли наблюдается острый кадровый дефицит. Если в прошлые годы мы его оценивали примерно в 25%, то сейчас это 30% и более. Мы можем столкнуться с тем, что дефицит специалистов будет больше 30-35%, молодежь не пойдет работать в аптеки, а население не получит нормальную лекарственную помощь. У провизоров потеряно уважение к своей специальности, государство никак не хочет признать, что мы входим в систему здравоохранения, что мы оказываем социальную функцию лекарственного обеспечения и консультаций граждан.Например, врач за неправильно выписанный рецепт никакой ответственности не несет. Более того, любой врач не считает выписывание рецепта зоной своей ответственности. Вся ответственность лежит на фармацевте и провизоре», — сказала Преснякова.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил, что ответственный фармацевт обязательно расскажет покупателям о более дешевых аналогах лекарств, однако аптеки — это коммерческая инфраструктура, которую вывели из системы здравоохранения.

