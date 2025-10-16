Фармацевты предупредили о дефиците кадров в аптеках
Сегодня дефицит фармацевтов и провизоров в России составляет 30%, если эта цифра увеличится, часть населения рискует остаться без лекарств, сказала НСН Виктория Преснякова.
Фармацевты и провизоры — это высококвалифицированные специалисты, на которых лежит огромная ответственность, в то же время аптечная отрасль столкнулась с острым дефицитом кадров, который сегодня составляет 30% и более. Об этом в пресс-центре НСН заявила исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«Сегодня в этой отрасли наблюдается острый кадровый дефицит. Если в прошлые годы мы его оценивали примерно в 25%, то сейчас это 30% и более. Мы можем столкнуться с тем, что дефицит специалистов будет больше 30-35%, молодежь не пойдет работать в аптеки, а население не получит нормальную лекарственную помощь. У провизоров потеряно уважение к своей специальности, государство никак не хочет признать, что мы входим в систему здравоохранения, что мы оказываем социальную функцию лекарственного обеспечения и консультаций граждан.Например, врач за неправильно выписанный рецепт никакой ответственности не несет. Более того, любой врач не считает выписывание рецепта зоной своей ответственности. Вся ответственность лежит на фармацевте и провизоре», — сказала Преснякова.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил, что ответственный фармацевт обязательно расскажет покупателям о более дешевых аналогах лекарств, однако аптеки — это коммерческая инфраструктура, которую вывели из системы здравоохранения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге уличную певицу арестовали за песни иноагентов
- Россиянам объяснили, почему Макрон не попал в ТОП-50 самых популярных политиков
- «Дайте дышать!»: Как бороться с нехваткой аптек в отдаленных регионах
- Рекордный спрос на антидепрессанты объяснили отказом от народных средств
- Путин заявил, что уровень газификации в России приближается к 75%
- Фармацевты предупредили о дефиците кадров в аптеках
- Четыре мирных жителя Белгородской области были ранены при атаках ВСУ
- Россияне стали чаще слушать песню Валерии после новостей про «Грэмми»
- «Поднаелись американизацией»: Бабкина объяснила популярность народного жанра
- Грамотный информатор: Как работники аптеки снижают нагрузку на поликлиники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru