Фармацевты предупредили о дефиците кадров в аптеках

Сегодня дефицит фармацевтов и провизоров в России составляет 30%, если эта цифра увеличится, часть населения рискует остаться без лекарств, сказала НСН Виктория Преснякова.

Фармацевты и провизоры — это высококвалифицированные специалисты, на которых лежит огромная ответственность, в то же время аптечная отрасль столкнулась с острым дефицитом кадров, который сегодня составляет 30% и более. Об этом в пресс-центре НСН заявила исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Почему в России провалили импортозамещение лекарств

«Сегодня в этой отрасли наблюдается острый кадровый дефицит. Если в прошлые годы мы его оценивали примерно в 25%, то сейчас это 30% и более. Мы можем столкнуться с тем, что дефицит специалистов будет больше 30-35%, молодежь не пойдет работать в аптеки, а население не получит нормальную лекарственную помощь. У провизоров потеряно уважение к своей специальности, государство никак не хочет признать, что мы входим в систему здравоохранения, что мы оказываем социальную функцию лекарственного обеспечения и консультаций граждан.Например, врач за неправильно выписанный рецепт никакой ответственности не несет. Более того, любой врач не считает выписывание рецепта зоной своей ответственности. Вся ответственность лежит на фармацевте и провизоре», — сказала Преснякова.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил, что ответственный фармацевт обязательно расскажет покупателям о более дешевых аналогах лекарств, однако аптеки — это коммерческая инфраструктура, которую вывели из системы здравоохранения.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ДефицитРаботаАптекиФармацевтика

