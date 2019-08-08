Цены на дрожжах.

Существенный рост цен на хлеб с начала текущего года констатировал Росстат. По данным ведомства, за январь-июнь хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подорожал черный хлеб – на 9,6%. Причиной называется рост стоимости зерна. Рост цен «на полке» в первом полугодии является отложенным повторением оптовой динамики. Повышение цен на зерно началось еще в августе прошлого года, а с января по март произошел новый виток роста цен на сырье, - пояснила представитель ассоциации Руспродсоюз Ирина Нагайцева в интервью ТАСС. Цены на пшеничную муку высшего сорта, на которую приходится треть себестоимости хлеба, за прошлый год выросли на 30%. По данным ассоциации, зерно подорожало из-за сокращения урожая со 135,4 млн тонн в 2017 году до 110 млн тонн в 2018-м. В свою очередь, в Минсельхозе заявляли, что конечная цена хлеба мало зависит от стоимости муки, а рост цен на хлеб соответствует уровню инфляции. Но либо Минсельхоз лукавит, либо инфляция выше: напомним, нынешний уровень инфляции в годовом исчислении примерно 5%, тогда как хлеб подорожал на 7-9%.

В рост цен на хлеб свою лепту внесло и повышение цен на моторное топливо, поскольку в производстве хлебобулочных изделий существенная часть издержек это именно перевозки, - заметил в эфире НСН председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. По его словам, общее правило для всех рынков заключается в том, что наиболее подвержены повышению цены на товары, наименее эластичные по спросу, и хлеб – из их числа.

«Товары такие, которые при любой цене будут покупать, поскольку заменить их нечем. Вот, можно заменить пирожные печеньем, печенье – сухарями, сухари – хлебом, а хлеб уже ничем не заменишь. К таким же продуктам относятся крупы, сахар, растительное масло, картофель, овощи, простые молочные продукты. Это – самые уязвимые в отношении роста цен продукты, и это – основная пища людей с самыми низкими доходами».

По оценкам Минсельхоза, в 2019 году валовой сбор зерна составит 108-110 млн тонн, в том числе 67 млн тонн пшеницы. Вместе с тем, экспертные оценки эти показатели превышают. Более того, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) не исключает, что урожай может приблизиться к рекордным за всю историю показателям 2017 года – 135,5 млн тонн зерновых, в том числе 86 млн - пшеницы. Дело не только в самом урожае, - полагает Перт Шелищ.

«Мы знаем, что у нас производители зерна всегда рады на экспорт поставлять. Государство тоже довольно, поскольку получает экспортные пошлины».

Государство довольно, экспортеры тоже, урожай огромный, по зерновым продовольственная безопасность стопроцентная – а цены растут, хлеб дорожает. А фокус в том же, что и на рынке нефтепродуктов: экспорт значительно выгоднее, чем внутренние продажи. Рост цен на топливо власти остановили. За хлеб пока никто не брался.

