В Союзе потребителей заявили об устойчивом росте цен на продукты для бедных
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал НСН, почему будут расти цены в 2019 году.
Росстат рaсскaзaл о том, кaкие продукты в 2018 году подорожaли больше всего. Общий уровень инфляции состaвил 4,3%, однaко стоимость многих товaров и услуг его знaчительно превысилa. По дaнным ведомствa, рост цен нa пшено и кaпусту превысил общий уровень инфляции в 17 рaз.
Дaлее в рейтинге следует гaзомоторное топливо, преимущественно бензин. Нa его цены повлияло возрaстaние стоимости нефти. Тaкже увеличение цены отмечaется и нa тaкие продукты, кaк яйцa и сaхaр. Они возросли в стоимости нa 28,3 и 25,9%, отмечает Газета.ру.
В ситуации, когда сокращаются доходы населения, более всего подвержены инфляции цены на самые необходимые продукты питания, считает председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. Он сделал свое заявление в эфире НСН.
«У нас уже давно цены на продукты не назначает государство, они не зависят от издержек производителя и сферы обращения, а зависят, в первую очередь, от спроса. Росстат назвал так называемые «неэластичные» к цене продукты, спрос на которые будет всегда. Продукты из ассортимента самых бедных людей. Эти продукты нечем заменить: крупы, хлебобулочные изделия, сахар, овощи, прежде всего, картофель, самые дешевые молочные продукты. Люди покупают крупы – варят из них каши, из овощей – супы. Их покупают, чтобы выжить.
Сахар – продукт, который в России уже много лет потребляют больше, чем рекомендуют медики. Он дает нам углеводы, а это – источник энергии. Плюс – это вкусно! И людям хочется за счет сладкого компенсировать проблемы, которых становится больше, когда доходов становится меньше», - считает эксперт.
Пётр Шелищ отнес газомоторное топливо, прежде всего, бензин также к «неэластичным» к цене продуктам.
«Просто маловероятно, что автомобилист перестанет ездить, потому что подорожал бензин», - заявил глава Союза потребителей России.
По мнению Петра Шелища, тенденция роста цен на «неэластичные» продукты сохранится и в 2019 году.
«Цены на продукты у нас уже мало отличаются от европейских. Отличаются доходы. У большинства населения России доля расходов на питание составляет от трети до половины от всех доходов. А в Европе эти цифры составляют от нескольких до 20 процентов. В России люди зарабатывают на хлеб. Не на театр, поездки или что-то еще. На хлеб. И я не вижу, что может повлиять на цены в 2019 году. Ситуацию мог бы изменить рост производства и снижение издержек. А для этого требуется модернизация производства. Но этого тоже не происходит», - отметил эксперт.
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН прокомментировал подорожание продуктов из-за роста цен на топливо.
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