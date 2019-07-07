Росстат рaсскaзaл о том, кaкие продукты в 2018 году подорожaли больше всего. Общий уровень инфляции состaвил 4,3%, однaко стоимость многих товaров и услуг его знaчительно превысилa. По дaнным ведомствa, рост цен нa пшено и кaпусту превысил общий уровень инфляции в 17 рaз.

Дaлее в рейтинге следует гaзомоторное топливо, преимущественно бензин. Нa его цены повлияло возрaстaние стоимости нефти. Тaкже увеличение цены отмечaется и нa тaкие продукты, кaк яйцa и сaхaр. Они возросли в стоимости нa 28,3 и 25,9%, отмечает Газета.ру.

В ситуации, когда сокращаются доходы населения, более всего подвержены инфляции цены на самые необходимые продукты питания, считает председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. Он сделал свое заявление в эфире НСН.

«У нас уже давно цены на продукты не назначает государство, они не зависят от издержек производителя и сферы обращения, а зависят, в первую очередь, от спроса. Росстат назвал так называемые «неэластичные» к цене продукты, спрос на которые будет всегда. Продукты из ассортимента самых бедных людей. Эти продукты нечем заменить: крупы, хлебобулочные изделия, сахар, овощи, прежде всего, картофель, самые дешевые молочные продукты. Люди покупают крупы – варят из них каши, из овощей – супы. Их покупают, чтобы выжить.

Сахар – продукт, который в России уже много лет потребляют больше, чем рекомендуют медики. Он дает нам углеводы, а это – источник энергии. Плюс – это вкусно! И людям хочется за счет сладкого компенсировать проблемы, которых становится больше, когда доходов становится меньше», - считает эксперт.

Пётр Шелищ отнес газомоторное топливо, прежде всего, бензин также к «неэластичным» к цене продуктам.