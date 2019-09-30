Цены на «молочку» в России вырастут на 10 процентов

Отмечается, что к концу осени заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции, при этом уже с лета проводится эксперимент по ее маркировке.

Как отметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), торговым сетям придется приобрести новое программное обеспечение, технику и нанять персонал для регистрации товаров в обеих системах, что неизбежно скажется на стоимости конечной продукции, пишут «Известия».

