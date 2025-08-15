Ограничения на работу мигрантов в сфере доставки, как и другие подобные ограничения, направлены на то, чтобы создать в этой области некий дефицит с возможностью повысить оплату этого труда для россиян. Об этом НСН рассказал замглавы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые ограничения для курьеров. Речь пойдет о запрете работать на этой позиции людям, судимым за определенные преступления, а также о повышении ответственности за доставку продуктов питания без медкнижки. Сегодня уже 32 региона ввели запреты на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам. Шершуков объяснил цель нововведений.