Россияне получат больше: В ФНПР объяснили новые ограничения для курьеров
Новые требования к курьерам позволят россиянам больше зарабатывать, а вообще сфера доставки нуждается в отдельном профсоюзе, который скоро появится, заявил НСН Александр Шершуков.
Ограничения на работу мигрантов в сфере доставки, как и другие подобные ограничения, направлены на то, чтобы создать в этой области некий дефицит с возможностью повысить оплату этого труда для россиян. Об этом НСН рассказал замглавы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые ограничения для курьеров. Речь пойдет о запрете работать на этой позиции людям, судимым за определенные преступления, а также о повышении ответственности за доставку продуктов питания без медкнижки. Сегодня уже 32 региона ввели запреты на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам. Шершуков объяснил цель нововведений.
«Определенная тенденция на ограничение работы курьерами иностранных мигрантов и введение определенных требований к данной должности есть. В какой бы отрасли не происходило замещение рабочей силы, где бы не вводили определенные ограничения, логика всегда проста - чем меньше трудовых ресурсов работодатель может привлечь для работы, тем больше возрастает их стоимость. Так, допустим, ограничив труд курьеров, россиянам, работающим на этих позициях, будут платить больше. Что касается медкнижки, то это относится как к мигрантам, так и к россиянам», - отметил он.
При этом Шершуков подчеркнул, что в будущем в России обязательно появится профсоюз работников сферы доставки.
«Тема создания профсоюзов в секторе доставки и в принципе для работающих на платформы людей - это отдельный большой вопрос, который сейчас активно прорабатывают профсоюзы и ФНПР. В ближайшей перспективе я не сомневаюсь, что такой профсоюз у нас обязательно появится. Сейчас идут консультации между ФНПР и профсоюзом «Новый труд», который также работает в этом секторе. Но пока что мы не выносим на публику то, о чем ведем переговоры», - подытожил он.
Одним из последних, кто ввел ограничения для курьеров-мигрантов, стал Санкт-Петербург. Также свои меры уже приняли в Крыму и Севастополе, в Саратовской, Воронежской, Самарской областях, в Краснодарском и Приморском краях, в Нижегородской, Волгоградской областях и в Якутии.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН заявила, что снижение числа вакансий курьеров в России в конце лета обусловлено сезонным трендом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам посоветовали не торопиться с продажей квартир в 2025 году
- С Трампом на Аляску поедут госсекретарь и директор ЦРУ
- Без лишних аккордов: Как Виктору Цою удалось сочинить «вечно молодые» песни
- В Брянской облдуме призвали показывать молодежи «Брата» и «Бригаду»
- «Волосы выкрасят»: Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до четырех
- МО РФ заявило об освобождении Александрограда в ДНР
- Сотни объектов в месяц: Квартиры в каких странах скупают россияне
- Следком РФ завел дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Курске
- Умер тренер хоккейного клуба «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru