По данным CNN, глава СНБО Украины Рустем Умеров назвал встречу во Флориде «продуктивной и успешной». «Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США проявили огромную поддержку», — заявил он.

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что встреча оказалась «очень продуктивной и полезной». По его словам, был достигнут «дополнительный прогресс», однако предстоит еще много работы. Источник CNN назвал переговоры «жесткими, но очень конструктивными». По его данным, обсуждения касались, в том числе ряда «самых чувствительных вопросов»

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вступает в крайне сложный период, столкнувшись с одновременным давлением извне и внутренними проблемами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

