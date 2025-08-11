Курьеры исчезнут? Массовую беспилотную доставку ожидают лишь через 5-10 лет

Олег Кивокурцев заявил НСН, что доставка беспилотниками сможет экономить компаниям до 30% расходов на доставку, Наталья Голованова отметила, что доходы классических курьеров продолжают расти.

Массовая доставка различных товаров беспилотниками может начаться через 5-10 лет, однако предстоит решить серьезные проблемы с безопасностью, инфраструктурой и отрегулировать законодательство. Об этом НСН рассказал сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что активное использование беспилотных технологий для доставки товаров может начаться через 2-3 года, пишет ТАСС. При этом он предположил, что скоро и вовсе «станет вымирающей профессией». Кивокурцев поделился, какие препятствия сегодня существуют для повсеместного внедрения беспилотной доставки.

«Сегодня беспилотники находятся на стадии активного тестирования и разработки, и хотя они уже могут доставлять небольшие грузы на короткие расстояния, для их массового замещения курьеров необходимо решить множество технических и правовых вопросов. Безопасность, регулирование и адаптация к существующей логистике остаются ключевыми задачами. Можно сказать, что массовое использование БПЛА в доставке начнется через 5-10 лет. Это зависит от успешного завершения испытаний, внедрения необходимых технологий и адаптации законодательства», - рассказал он.

При этом Кивокурцев уточнил, что в перспективе беспилотная доставка может экономить бизнесу до 30% расходов на доставку.

«Беспилотники могут значительно снизить затраты на доставку, особенно в удаленных или труднодоступных районах, потенциальная экономия может составлять 20-30% по сравнению с традиционной доставкой. К преимуществам также можно отнести снижение затрат на труд, увеличение скорости доставки. С другой стороны, ограничения по весу и размеру грузов, безопасность, влияние погоды и необходимость создания инфраструктуры для зарядки и обслуживания пока препятствуют широкому внедрению», - подытожил он.

В свою очередь глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, сколько сегодня получают классические курьеры и какие компании предлагают больше всего курьерских вакансий.

«С января 2025 года зарплаты курьеров в Москве в среднем выросли на 7%. Пешие курьеры и курьеры на самокатах, велосипедах и скутерах зарабатывают в Москве в среднем 85 тысяч рублей в месяц на условиях полной занятости, автокурьеры — в среднем 130 тысяч рублей. Зарплатный максимум пешего доставщика в Москве — 150 тысяч рублей в месяц, если он выполняет большое число заказов, автокурьера — 250 тысяч рублей в месяц. Большинство вакансий размещается от транспортно-логистических компаний и сервисов. На втором месте — ритейлеры, в том числе e-commerce. Также в курьерах нуждаются компании, предлагающие услуги В2С, В2В, HoReCa, а также банки и медорганизации», - подытожила собеседница НСН.

Ранее Голованова в интервью НСН заявила, что зарплаты курьеров в Москве и других городах России не дотягивают до 200-300 тысяч рублей, а такие баснословные доходы возможны только при огромных переработках.

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
