«Сегодня беспилотники находятся на стадии активного тестирования и разработки, и хотя они уже могут доставлять небольшие грузы на короткие расстояния, для их массового замещения курьеров необходимо решить множество технических и правовых вопросов. Безопасность, регулирование и адаптация к существующей логистике остаются ключевыми задачами. Можно сказать, что массовое использование БПЛА в доставке начнется через 5-10 лет. Это зависит от успешного завершения испытаний, внедрения необходимых технологий и адаптации законодательства», - рассказал он.

При этом Кивокурцев уточнил, что в перспективе беспилотная доставка может экономить бизнесу до 30% расходов на доставку.

«Беспилотники могут значительно снизить затраты на доставку, особенно в удаленных или труднодоступных районах, потенциальная экономия может составлять 20-30% по сравнению с традиционной доставкой. К преимуществам также можно отнести снижение затрат на труд, увеличение скорости доставки. С другой стороны, ограничения по весу и размеру грузов, безопасность, влияние погоды и необходимость создания инфраструктуры для зарядки и обслуживания пока препятствуют широкому внедрению», - подытожил он.