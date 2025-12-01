СМИ: Индия обсудит покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина

Индия заинтересована в приобретении истребителей пятого поколения Су-57 и новейших систем ПРО С-500. По данным издания, данное соглашение может осложнить отношения Нью-Дели с Вашингтоном, который противодействует закупкам индийцами российского оружия. При этом, Индия, сохраняя прочные связи с Москвой, также активно развивает партнерство с США и уже сократила долю российской техники в своих арсеналах, покупая оружие у других стран.

Тем не менее, Россия продолжает удерживать статус главного поставщика вооружений для Индии. Индийское оборонное ведомство подтвердило долгосрочный характер сотрудничества с Москвой и намерение работать с обоими партнерами.

Российский лидер отправится в Индию по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

