СМИ: Индия обсудит покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
Во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию 4–5 декабря стороны планируют обсудить крупные контракты на поставку российских вооружений, сообщает Bloomberg.
Индия заинтересована в приобретении истребителей пятого поколения Су-57 и новейших систем ПРО С-500. По данным издания, данное соглашение может осложнить отношения Нью-Дели с Вашингтоном, который противодействует закупкам индийцами российского оружия. При этом, Индия, сохраняя прочные связи с Москвой, также активно развивает партнерство с США и уже сократила долю российской техники в своих арсеналах, покупая оружие у других стран.
Тем не менее, Россия продолжает удерживать статус главного поставщика вооружений для Индии. Индийское оборонное ведомство подтвердило долгосрочный характер сотрудничества с Москвой и намерение работать с обоими партнерами.
Российский лидер отправится в Индию по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Индия обсудит покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
- Умеров назвал встречу во Флориде «продуктивной и успешной»
- «Зенит» одержал победу над «Рубином» и поднялся на третью строчку в РПЛ
- СМИ: Неизвестный попытался напасть с ножом на полицейского в Дагестане
- После ДТП каршеринг «приземлился» на крыше и между могил
- Ферстаппен выиграл Гран-при Катара и сохранил шансы на чемпионство
- МЧС: Два человека погибли при пожаре в квартире в Туле
- СМИ: Российский пенсионер утонул в Таиланде
- СМИ: В Конго деревянный мост за $2 млн рухнул в первый же день
- Считавшийся пропавшим 400 лет шедевр Рубенса продали на аукционе во Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru