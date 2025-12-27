В Японии произошло ДТП с участием более 50 машин
27 декабря 202503:26
Крупная авария с участием более 50 транспортных средств произошла в префектуре Гумма в Японии. Об этом сообщило общественное телевидение страны.
По его данным ДТП, произошло на одной из скоростных магистралей из-за гололедицы. В результате загорелись по меньшей мере десять авто.
Как сообщили спасательные службы, в аварии погибла пожилая женщина, пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще у 21 человека зафиксировали легкие травмы.
Ранее в Индии в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком погибли девять человек.
