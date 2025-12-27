СМИ: Google заберет свои старые серверы у провайдеров РФ

Компания Google заберет у российских интернет-провайдеров серверы модели Dell R720. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Речь идет о серверах, использовавшихся в рамках ускоряющей доставку контента системы Google Global Cache. Корпорация устанавливает оборудование у операторов связи в разных странах, на серверах хранится наиболее востребованный пользователями в Сети контент.

Google направила партнерам письмо, в котором предупредила, что модель оборудования Dell R720 была снята с производства и не имеет гарантийного срока. В связи с этим компания решила выводить машины из эксплуатации. Меры планируется начать 26 января следующего года.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов допустил, что в России могут заблокировать все сервисы Google.

