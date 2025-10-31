«В конце октября у нас есть альтернатива этому дню — праздник сбора урожая. У Хэллоуина от него только тыквы, и то далеко не всегда. А именно такая тематика должна быть осенним радостным мероприятием, где можно похвастаться тем, какие у тебя получились плоды. Лучше наряжаться в кабачки, чем в покойников или зомби и пугать людей. Овощи куда более безобиднее, чем какая-то нечисть», — указала она.



В России ежегодно проходят праздники, связанные с сельскими культурами. В третью субботу июля в Суздале проводится «День огурца». В этот день город наполняется ярмарками, народными гуляниями, конкурсами, мастер-классами, а также различными мероприятиями, связанными с огурцами. В Сызрани с 2001 года существует региональный праздник-фестиваль, посвящённый местным помидорам.

Ранее Бирина предупредила в пресс-центре НСН, как Хэллоуин может привести к психотравмам для детей.

