«Кабачок вместо покойника»: Россиянам предложили заменить Хэллоуин праздником урожая

Главным праздником осени должен быть позитивный день, а не негативный, заявила Наталья Бирина в пресс-центре НСН.

Конец октября должен быть посвящен сбору урожая, а не покойникам и зомби, рассказала врач-психотерапевт Наталья Бирина в пресс-центре НСН.

Хэллоуин сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но в России, хоть и не так масштабно. Бирина предложила отказаться от образов мертвецов и нарядиться в костюм кабачка.

Депутат Свинцов назвал Бабу-ягу главным героем «русского Хэллоуина»
«В конце октября у нас есть альтернатива этому дню — праздник сбора урожая. У Хэллоуина от него только тыквы, и то далеко не всегда. А именно такая тематика должна быть осенним радостным мероприятием, где можно похвастаться тем, какие у тебя получились плоды. Лучше наряжаться в кабачки, чем в покойников или зомби и пугать людей. Овощи куда более безобиднее, чем какая-то нечисть», — указала она.

В России ежегодно проходят праздники, связанные с сельскими культурами. В третью субботу июля в Суздале проводится «День огурца». В этот день город наполняется ярмарками, народными гуляниями, конкурсами, мастер-классами, а также различными мероприятиями, связанными с огурцами. В Сызрани с 2001 года существует региональный праздник-фестиваль, посвящённый местным помидорам.

Ранее Бирина предупредила в пресс-центре НСН, как Хэллоуин может привести к психотравмам для детей.

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
