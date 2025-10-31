Жители России предпочитают не тратиться на костюмы, а ограничиться самодельным гримом и дешевыми масками на Хэллоуин, рассказал директор по развитию агентства по работе с маркетплейсами Indigolab Владимир Демоюн в пресс-центре НСН.



Хэллоуин-2025 сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но и по всему миру. Этот праздник объединяет людей желанием повеселиться, примерить необычный образ и почувствовать атмосферу мистики. Демоюн отметил, что россияне в этом году не особо охотно готовятся к этому дню.