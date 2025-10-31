«Остался только аквагрим»: Маркетплейсы указали на снижение интереса россиян к костюмам на Хэллоуин
Россияне уже устали от празднования Хэллоуина, количество приобретаемых костюмов в разы сократилось, заявил в пресс-центре НСН Владимир Демоюн.
Жители России предпочитают не тратиться на костюмы, а ограничиться самодельным гримом и дешевыми масками на Хэллоуин, рассказал директор по развитию агентства по работе с маркетплейсами Indigolab Владимир Демоюн в пресс-центре НСН.
Хэллоуин-2025 сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но и по всему миру. Этот праздник объединяет людей желанием повеселиться, примерить необычный образ и почувствовать атмосферу мистики. Демоюн отметил, что россияне в этом году не особо охотно готовятся к этому дню.
«Россияне стали меньше покупать костюмов к празднику. Возможно, они уже устали и просто обозначают участие. Лидером в сегменте продаж “Хэллоуин” стал аквагрим, если в 2024-м было продано 15 тысяч единиц такого товара, то сейчас только на WB было продано уже 46 тысяч. Большинство людей перешло на самодельные украшения, поэтому есть всплеск интереса к таким вещам. В прошлом году был высокий интерес к наклейкам для декора — почти 2700 единиц. В этом году второе место у аксессуаров для праздника, которые выросли по продажам в три раза до 7257 единиц. Это паутина, дождики, фонарики. На третьем месте в этом году — карнавальные маски. Их было продано только на Wildberries больше 2400 штук. Цены выросли в среднем на 12-13%, к тому же, это сезонные товары, но не сегмент до 300 рублей. Это как раз касается масок», — указал он.
Ранее врач-психотерапевт Наталья Бирина в пресс-центре НСН предупредила, как Хэллоуин может привести к психотравмам для детей.
