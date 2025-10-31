Государство должно найти грань между богохульством и адаптацией Хэллоуина для россиян, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.



Хэллоуин-2025 сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но и по всему миру. Этот праздник объединяет людей желанием повеселиться, примерить необычный образ и почувствовать атмосферу мистики. В России его празднование каждый год вызывает дискуссии. Свинцов предложил сохранить, но адаптировать этот день под российские ценности.