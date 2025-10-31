Депутат Свинцов назвал Бабу-ягу главным героем «русского Хэллоуина»
Западные праздники необходимо адаптировать под российские реалии, к тому же есть отечественные персонажи, которые соответствуют им, заявил Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
Государство должно найти грань между богохульством и адаптацией Хэллоуина для россиян, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
Хэллоуин-2025 сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но и по всему миру. Этот праздник объединяет людей желанием повеселиться, примерить необычный образ и почувствовать атмосферу мистики. В России его празднование каждый год вызывает дискуссии. Свинцов предложил сохранить, но адаптировать этот день под российские ценности.
«Запрещать празднование Хэллоуина не нужно. Мы должны использовать этот день, в том числе, и для правильной государственной пропаганды. У нас есть традиционные формы празднования, традиционные герои: Баба-яга, Дед Мороз. Здесь надо подумать, чтобы западные праздники, которые по разным причинам пришли к нам, тоже приносили нам пользу, а не вред. Молодежь хочет больше веселиться, меньше учиться и работать. Если мы все запретим, то не все захотят отмечать только государственные даты. Все понимают, что Хэллоуин — это день, когда можно подурачиться, лицо разрисовать или маску нацепить. О каком-то смысле никто не думает. Государство должно внимательно изучить эти вопросы, но не превращать Хэллоуин в богохульство или прославление Люцифера», — подчеркнул он.
Ранее певица Тося Чайкина призналась НСН, почему она не отмечает Хэллоуин
