Россиянам советуют хранить деньги в банках стран СНГ
Хранить свои сбережения россияне могут в банках стран СНГ – Казахстане, Узбекистане, Армении, сказал НСН финансист Андрей Мовчан.
Деньги под матрасом лучше не хранить, нужно открывать счета за границей – в странах СНГ – Казахстане, Узбекистане, Армении, а также искать варианты в Европе, заявил финансист Андрей Мовчан в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В сентябре ежедневная аудитория пользователей, интересовавшихся вкладами, выросла в России на 93% по сравнению с августом, сообщили эксперты финансового маркетплейса «Сравни». На фоне сообщений о проведении референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России началось падение акций. Мовчан считает, что фондовый рынок может повторить февральский сценарий.
«Думаю, что сейчас будет такая же ситуация. Сезонность всегда очень сильна, а август, это время, когда люди во всем мире меньше всего думаю над инвестициями, вариантами хранения денег, потому интерес падает. В сентябре он усилился еще и потому, что у россиян резко выросли опасения в банковской системе. Эти запросы связаны не с поиском, куда бы еще вложить деньги, а с попыткой снять тревогу и разобраться, где еще можно хранить деньги», - сказал Мовчан.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что на фоне объявленной частичной мобилизации могут появиться дополнительные ограничения на операции с деньгами.
«Могут быть предприняты любые шаги – заморозка валютных счетов, запретит вывода денег. Если будет дефицит денег, то это могут ввести. Однако деньги лучше дома не хранить. В регионах может начаться рост преступности, когда по наводке будут знать, что люди держат «под матрасом» спрятали много денег. Нужно открыть счет за границей, в странах СНГ – Казахстане, Узбекистане, Армении. Если денег очень много, то искать варианты их хранения в Европе», - посоветовал Мовчан.
Ситуация на фондовом рынке, по словам финансиста, сложная. За два дня акции упали на 15-16 процентов.
«Падение за 2 дня произошло на 15-16%. Это огромное падение рынка, свидетельствующее о том, что все, кто может, пытаются выйти и убрать свои деньги из доступа. В теории акции могут упасть и до нуля, но практически всегда найдутся ковбои, которые будут рисковать и покупать акции в надежде, что они вырастут. Придут также госкомпании, которые будут выкупать свои акции. Но, если ситуация будет развиваться так, как сейчас, то со временем фондового рынка может вообще не остаться в России», - отметил Мовчан.
Ранее Андрей Мовчан в эфире НСН допустил «мобилизацию» частных средств россиян в 2023 году.
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