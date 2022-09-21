Россиянам советуют хранить деньги в банках стран СНГ

В сентябре ежедневная аудитория пользователей, интересовавшихся вкладами, выросла в России на 93% по сравнению с августом, сообщили эксперты финансового маркетплейса «Сравни». На фоне сообщений о проведении референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России началось падение акций. Мовчан считает, что фондовый рынок может повторить февральский сценарий.

«Думаю, что сейчас будет такая же ситуация. Сезонность всегда очень сильна, а август, это время, когда люди во всем мире меньше всего думаю над инвестициями, вариантами хранения денег, потому интерес падает. В сентябре он усилился еще и потому, что у россиян резко выросли опасения в банковской системе. Эти запросы связаны не с поиском, куда бы еще вложить деньги, а с попыткой снять тревогу и разобраться, где еще можно хранить деньги», - сказал Мовчан.