СМИ: россияне судятся с банками из-за запрета на снятие валюты

Это произошло после того, как были введены ограничения на снятие валюты. Часть россиян уже выиграли суды, получив при этом не только всю сумму, но и компенсацию. Как заявили в ЦБ РФ, регулятор получает жалобы граждан, которые связаны с проблемами при получении валюты со счетов и вкладов. Больше всего их наблюдалось в марте — более 2 тысяч.

Именно тогда вступили в силу ограничения на снятие валюты после чего одновременно значительное число россиян обратились в кредитные организации с запросом о получении своих денег.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы, утрачено

