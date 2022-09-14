СМИ: россияне судятся с банками из-за запрета на снятие валюты

Граждане России начали судиться с кредитными организациями из-за отказов или несвоевременной выдачи долларов и евро с валютных вкладов, сообщают «Известия».

Финансист Коган предупредил о рисках хранения вкладов в иностранной валюте

Это произошло после того, как были введены ограничения на снятие валюты. Часть россиян уже выиграли суды, получив при этом не только всю сумму, но и компенсацию. Как заявили в ЦБ РФ, регулятор получает жалобы граждан, которые связаны с проблемами при получении валюты со счетов и вкладов. Больше всего их наблюдалось в марте — более 2 тысяч.

Именно тогда вступили в силу ограничения на снятие валюты после чего одновременно значительное число россиян обратились в кредитные организации с запросом о получении своих денег.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы, утрачено

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаБанки
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