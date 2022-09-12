Ставки высокие, как и инфляция: Экономист Коган назвал риски рублевых вкладов
Ускорение инфляции негативно скажется на рублевых вкладах, сказал НСН финансист Евгений Коган.
Максимальный риск коротких рублевых вкладов – ускорение инфляции. Если правительство и ЦБ добьются того, что рубль несколько снизится и пройдет небольшая девальвация, то курс национальной валюты снизится на 5-10%, заявил кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что на российском рынке рублевых вкладов в течение пяти месяцев наблюдается аномалия, ставки по депозитам на короткие сроки превышают длительные. Коган считает, что это временная ситуация.
«Не думаю, что это продлится долго. Ситуация временная. Система довольно серьезно встряхнулась. Был резкий подъем ставок в начале года, затем снижение. Это довольно серьезные вызовы для системы. Банкам требовалась ликвидность, и они вынуждены были поднимать ставку по коротким депозитам. Идет неуклонное сокращение инфляции. Есть ожидания, что ЦБ в очередной раз снизит процентную ставку, есть ожидания снижения инфляционного давления», - сказал Коган.
Собеседник «Радиоточка НСН» указал, что максимальный риск рублевых вкладов заключается во влиянии инфляции.
«Максимальный риск – ускорение инфляции. Если правительство и ЦБ добьются того, что рубль несколько снизится, произойдет небольшая девальвация. В таком случае курс рубля будет на 5-10% ниже», - уточнил Коган.
Ранее Евгений Коган в эфире НСН заявил, что в связи с текущей обстановкой российские вкладчики не могут быть полностью спокойными за свои накопления в долларах или евро — слишком высок риск их конфискации или заморозки.
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