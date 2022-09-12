Ставки высокие, как и инфляция: Экономист Коган назвал риски рублевых вкладов

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что на российском рынке рублевых вкладов в течение пяти месяцев наблюдается аномалия, ставки по депозитам на короткие сроки превышают длительные. Коган считает, что это временная ситуация.

«Не думаю, что это продлится долго. Ситуация временная. Система довольно серьезно встряхнулась. Был резкий подъем ставок в начале года, затем снижение. Это довольно серьезные вызовы для системы. Банкам требовалась ликвидность, и они вынуждены были поднимать ставку по коротким депозитам. Идет неуклонное сокращение инфляции. Есть ожидания, что ЦБ в очередной раз снизит процентную ставку, есть ожидания снижения инфляционного давления», - сказал Коган.