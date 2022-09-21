Финансист Мовчан допустил «мобилизацию» частных средств россиян в 2023 году

У государства сейчас достаточного денег, но мобилизация частных средств россиян может стать следующим этапом, сказал НСН финансист Андрей Мовчан.

Мобилизация частных средств россиян может произойти в 2023 или 2024 году. У государства сейчас достаточно денег, но доходы от углеводородов продолжат снижаться, заявил финансист Андрей Мовчан в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Путин объявил частичную мобилизацию

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Документ предусматривает не только призыв тех, кто проходил военную службу, имеет военно-учетную специальность и обладает опытом. Мовчан считает, что из-за возможного падения доходов от углеводородов власти могу объявить мобилизацию и частных средств россиян.

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«Мобилизационные меры, которые начались, не закончатся. Это будет мобилизация промышленности, ресурсов, финансовых средств, в том числе, конечно, могут быть мобилизованы и частные средства. Сейчас этого не произойдет. У государства денег достаточно, но это может стать следующим этапом – 2023 или 2024 год. Связано это с падением доходов от углеводородов, введением эмбарго на российскую нефть странами Евросоюза. Мировая рецессия также приведет к падению цен на углеводороды, а внутренние доходы бюджета будут на минимальном уровне», - сказал Мовчан.

Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что мобилизация 300 тысяч человек тоже окажет влияние на экономику страны.

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«Это будет сильный удар. Может произойти вторая большая волна отъезда людей, что снизит налоговые поступления. Бюджету нужно будет брать деньги, а рынок заимствований тоже умирает – облигации федерального займа падают. Придется как-то искусственно у банков заимствовать деньги. У людей, к примеру, под низкие проценты», - пояснил Мовчан.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что России нужен миллион мобилизованных человек, а не 300 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости
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