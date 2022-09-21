Финансист Мовчан допустил «мобилизацию» частных средств россиян в 2023 году

«Мобилизационные меры, которые начались, не закончатся. Это будет мобилизация промышленности, ресурсов, финансовых средств, в том числе, конечно, могут быть мобилизованы и частные средства. Сейчас этого не произойдет. У государства денег достаточно, но это может стать следующим этапом – 2023 или 2024 год. Связано это с падением доходов от углеводородов, введением эмбарго на российскую нефть странами Евросоюза. Мировая рецессия также приведет к падению цен на углеводороды, а внутренние доходы бюджета будут на минимальном уровне», - сказал Мовчан.

Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что мобилизация 300 тысяч человек тоже окажет влияние на экономику страны.