Финансист Мовчан допустил «мобилизацию» частных средств россиян в 2023 году
У государства сейчас достаточного денег, но мобилизация частных средств россиян может стать следующим этапом, сказал НСН финансист Андрей Мовчан.
Мобилизация частных средств россиян может произойти в 2023 или 2024 году. У государства сейчас достаточно денег, но доходы от углеводородов продолжат снижаться, заявил финансист Андрей Мовчан в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
21 сентября президент Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Документ предусматривает не только призыв тех, кто проходил военную службу, имеет военно-учетную специальность и обладает опытом. Мовчан считает, что из-за возможного падения доходов от углеводородов власти могу объявить мобилизацию и частных средств россиян.
«Мобилизационные меры, которые начались, не закончатся. Это будет мобилизация промышленности, ресурсов, финансовых средств, в том числе, конечно, могут быть мобилизованы и частные средства. Сейчас этого не произойдет. У государства денег достаточно, но это может стать следующим этапом – 2023 или 2024 год. Связано это с падением доходов от углеводородов, введением эмбарго на российскую нефть странами Евросоюза. Мировая рецессия также приведет к падению цен на углеводороды, а внутренние доходы бюджета будут на минимальном уровне», - сказал Мовчан.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что мобилизация 300 тысяч человек тоже окажет влияние на экономику страны.
«Это будет сильный удар. Может произойти вторая большая волна отъезда людей, что снизит налоговые поступления. Бюджету нужно будет брать деньги, а рынок заимствований тоже умирает – облигации федерального займа падают. Придется как-то искусственно у банков заимствовать деньги. У людей, к примеру, под низкие проценты», - пояснил Мовчан.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что России нужен миллион мобилизованных человек, а не 300 тысяч.
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