Аналитик назвал опасным хранение сбережений в долларах и евро

По словам аналитика, наличная валюта недружественных стран не приносит дохода. Сыроваткин подчеркнул, что ставки по банковским вкладам в долларах и евро невысокие, за хранение на счетах нередко приходится платить комиссии, а переводы валют затруднительны, пишет Газета.ру.

Кроме того, как указал эксперт, доллары и евро организаций и индивидуальных предпринимателей могут быть заморожены на счетах, если российские банки попадут под санкции.

Сыроваткин добавил, что нынешний курс страны направлен на девалютизацию экономики, и иметь валюты недружественных государств невыгодно и рискованно, пишет РИА ФАН.

