Аналитик назвал опасным хранение сбережений в долларах и евро
Владеть евро и долларами в России рискованно и грозит убытками, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».
По словам аналитика, наличная валюта недружественных стран не приносит дохода. Сыроваткин подчеркнул, что ставки по банковским вкладам в долларах и евро невысокие, за хранение на счетах нередко приходится платить комиссии, а переводы валют затруднительны, пишет Газета.ру.
Кроме того, как указал эксперт, доллары и евро организаций и индивидуальных предпринимателей могут быть заморожены на счетах, если российские банки попадут под санкции.
Сыроваткин добавил, что нынешний курс страны направлен на девалютизацию экономики, и иметь валюты недружественных государств невыгодно и рискованно, пишет РИА ФАН.
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