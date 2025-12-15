«Рыцарь Оперетты» Герард Васильев ответил на «самый страшный» вопрос

Народный артист РСФСР, 90-летний Герард Васильев, которого называют «рыцарем Оперетты», заявил, что не хочет критиковать за гаджеты новое поколение актеров, посоветовав им иметь «свои мозги» и хорошо учиться.

В Театре Вахтангова 15 декабря вечером проходит церемония награждения премии «Звезда Театрала»-2025, на которой присутствует специальный корреспондент НСН. Васильев получил премию в номинации «Легенда сцены» и рассказал, что думает о молодых артистах.