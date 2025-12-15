«Рыцарь Оперетты» Герард Васильев ответил на «самый страшный» вопрос

Герард Васильев посетовал, что в его репертуаре только один спектакль, при этом легендарный артист дал советы молодежи.

Народный артист РСФСР, 90-летний Герард Васильев, которого называют «рыцарем Оперетты», заявил, что не хочет критиковать за гаджеты новое поколение актеров, посоветовав им иметь «свои мозги» и хорошо учиться.

В Театре Вахтангова 15 декабря вечером проходит церемония награждения премии «Звезда Театрала»-2025, на которой присутствует специальный корреспондент НСН. Васильев получил премию в номинации «Легенда сцены» и рассказал, что думает о молодых артистах.

От США до Испании: Премия «Звезда Театрала» привлекла страны Запада
«Мы времена не выбираем и каждое время диктует свои правила. Ребята сейчас стали поменьше читать, побольше смотреть, пользуются разными гаджетами. Не берусь судить, хорошо это для театра или плохо, у каждого своя судьба, свои мозги. Чтобы выбрать профессию, надо хорошо подумать, но для этого все равно надо хорошо учиться», - сказал артист.

Отвечая на вопрос, в каком количестве постановок он задействован, Васильев счел эту тему «страшной».

«Это самый страшный вопрос. В моем репертуаре сейчас всего один спектакль "Король Артур". При этом есть на что тратить время, свободное от выступлений. У нас с моей женой курс в ГИТИСе, 35 человек. Ответственность большая, третий набор, но ребята хорошие, учатся хорошо», - заключил собеседник НСН.

Учредитель и президент премии «Звезда Театрала» Валерий Яков ранее рассказал «Радиоточке НСН» о нововведениях 2025 года и международном резонансе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПремияТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры