В России пока единицы успешных стримеров-пенсионеров, а верхняя планка их доходов составляет 100 тысяч рублей в месяц, объяснил в интервью НСН эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин.

Ранее стало известно, что 77-летняя пенсионерка Ольга Ивановна победила в номинации «Лучший игровой момент» на международной стримерской премии NNYS. Жюри восхитило, как в игре Counter-Strike 2 бабушка за раунд «положила» всю команду соперников. Мешалкин рассказал, много ли в России таких звезд.