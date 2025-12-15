Бабушка Оля и дед Вахрамей: Пенсионерам рассказали, как стать звездой стримингов
Базовый комплект для стриминга стоит 150-200 тысяч рублей, при этом до окупаемости предстоит долгий путь набора аудитории, сбора донатов и поиска рекламодателей, сказал в эфире НСН Ярослав Мешалкин.
В России пока единицы успешных стримеров-пенсионеров, а верхняя планка их доходов составляет 100 тысяч рублей в месяц, объяснил в интервью НСН эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин.
Ранее стало известно, что 77-летняя пенсионерка Ольга Ивановна победила в номинации «Лучший игровой момент» на международной стримерской премии NNYS. Жюри восхитило, как в игре Counter-Strike 2 бабушка за раунд «положила» всю команду соперников. Мешалкин рассказал, много ли в России таких звезд.
«По данным исследования Entertainment Software Association 2025 года, среднему геймеру сейчас 41 год, а 10% всех игроков в мире старше 65 лет, но надо понимать, что геймером считается и тот, кто собирает шарики "три в ряд" на телефоне, причём как раз они и составляют львиную долю аудитории. Поэтому случаи, подобные истории с Ольгой Ивановной, на самом деле нечастые. Есть ещё "Баба Аня" из Новосибирской области, которая стримит CS и PUBG. Была команда Iron Legion по CS, обыгравшая коллег-пенсионеров из Швеции на шоу-матче в 2018 году. "Дед Вахрамей" из Тольятти играл в "Мир танков", но он, к несчастью, скончался от инфаркта. Это единичные примеры», - отметил эксперт.
Он рассказал, что понадобится пенсионерам, чтобы стримить.
«От пенсионеров никто не требует навыков профессиональных киберспортсменов вроде скорости реакции. Есть масса сюжетных или стратегических игр, где реакция вовсе неважна. Скорее, имеет значение контакт с аудиторией, создание интересного образа, контента. Тут важна предрасположенность к этому, потому что для людей старшего возраста "работать на публику" непросто. Ситуация осложняется и стоимостью стартового оборудования. Собрать базовый комплект для стриминга дешевле 150-200 тыс. рублей практически невозможно, а много ли у нас пенсионеров, которые могут себе такие траты позволить? До окупаемости предстоит длинный путь набора аудитории, сбора донатов и привлечения рекламодателей. Поэтому нельзя сказать, что игровой стриминг — это легкая альтернатива или прибавка к пенсии. Та же "Бабушка Оля" зарабатывает порядка 100 тысяч в месяц на донатах — и это верхняя планка», - разъяснил Мешалкин.
Вместе с тем он прогнозирует, что через 30-40 лет число стримеров-пенсионеров будет измеряться сотнями тысяч.
«Когда до пенсий дорастёт наше поколение — то есть те, кому сейчас "за 35" — стримеров-пенсионеров станет десятки и сотни тысяч. Среди нас количество играющих на порядок больше, чем среди нынешнего "серебряного возраста", не говоря уже о тех, кто моложе», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, 77 летняя стримерша «Бабушка Оля» ведет под ником i_olga трансляции с 2021 года, сейчас у нее более 200 тысяч подписчиков, отмечает «Радиоточка НСН».
