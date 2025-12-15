Гарвардский ученый вновь заявил об аномалиях у объекта 3I/ATLAS

На последних снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS по мере его сближения с Землей по-прежнему фиксируется необычное для комет явление — так называемый антихвост, направленный в сторону Солнца. Об этом сообщил в своем блоге астрофизик Гарвардского университета Ави Леб.

По словам ученого, анализ карты яркости изображения выявил выраженный антихвост, который нельзя объяснить оптической иллюзией. Леб отметил, что аналогичную особенность наблюдали на снимках телескопа «Хаббл» в июле и ноябре 2025 года, а также на тысячах других изображений, что, по его мнению, указывает на реальное физическое свойство объекта.