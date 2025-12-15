Гарвардский ученый вновь заявил об аномалиях у объекта 3I/ATLAS
На последних снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS по мере его сближения с Землей по-прежнему фиксируется необычное для комет явление — так называемый антихвост, направленный в сторону Солнца. Об этом сообщил в своем блоге астрофизик Гарвардского университета Ави Леб.
По словам ученого, анализ карты яркости изображения выявил выраженный антихвост, который нельзя объяснить оптической иллюзией. Леб отметил, что аналогичную особенность наблюдали на снимках телескопа «Хаббл» в июле и ноябре 2025 года, а также на тысячах других изображений, что, по его мнению, указывает на реальное физическое свойство объекта.
Леб утверждает, что антихвост представляет собой струю вещества, светящуюся в направлении Солнца, что противоречит обычному поведению комет, у которых пыль и газ уносятся солнечным ветром в противоположную сторону. Природа этого явления, по его словам, остается неясной, и на профильных конференциях NASA этот аспект пока не обсуждался. В качестве возможных объяснений ученый выдвинул несколько гипотез, включая испарение сверхмелких ледяных частиц или наличие роя объектов, отстающих от 3I/ATLAS из-за негравитационного ускорения.
Межзвездный объект был обнаружен 1 июля и идентифицирован как комета из другой звездной системы. Ее возраст, по оценкам, превышает 7,5 млрд лет, что делает ее потенциально самой древней из когда-либо наблюдавшихся комет. Ранее Леб также заявлял об изменении цвета и необъяснимом собственном свечении объекта, не исключая его искусственное происхождение, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Черноморский флот заявил о срыве диверсии ВСУ в Новороссийске
- Мерц предупредил о рисках для ЕС из-за замороженных активов РФ
- Турция сообщила о сбитом беспилотнике над Черным морем
- Минпромторг предложил маркировать презервативы и филлеры с июня 2026 года
- «Рыцарь Оперетты» Герард Васильев ответил на «самый страшный» вопрос
- Гарвардский ученый вновь заявил об аномалиях у объекта 3I/ATLAS
- СМИ: США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов
- Бабушка Оля и дед Вахрамей: Пенсионерам рассказали, как стать звездой стримингов
- Не альянс, но помогут: Что получит Россия от военного сотрудничества с Индией
- От США до Испании: Премия «Звезда Театрала» привлекла страны Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru