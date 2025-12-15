Гарвардский ученый вновь заявил об аномалиях у объекта 3I/ATLAS

На последних снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS по мере его сближения с Землей по-прежнему фиксируется необычное для комет явление — так называемый антихвост, направленный в сторону Солнца. Об этом сообщил в своем блоге астрофизик Гарвардского университета Ави Леб.

По словам ученого, анализ карты яркости изображения выявил выраженный антихвост, который нельзя объяснить оптической иллюзией. Леб отметил, что аналогичную особенность наблюдали на снимках телескопа «Хаббл» в июле и ноябре 2025 года, а также на тысячах других изображений, что, по его мнению, указывает на реальное физическое свойство объекта.

Стало известно о возможном наличии у инопланетного 3I/ATLAS двух хвостов

Леб утверждает, что антихвост представляет собой струю вещества, светящуюся в направлении Солнца, что противоречит обычному поведению комет, у которых пыль и газ уносятся солнечным ветром в противоположную сторону. Природа этого явления, по его словам, остается неясной, и на профильных конференциях NASA этот аспект пока не обсуждался. В качестве возможных объяснений ученый выдвинул несколько гипотез, включая испарение сверхмелких ледяных частиц или наличие роя объектов, отстающих от 3I/ATLAS из-за негравитационного ускорения.

Межзвездный объект был обнаружен 1 июля и идентифицирован как комета из другой звездной системы. Ее возраст, по оценкам, превышает 7,5 млрд лет, что делает ее потенциально самой древней из когда-либо наблюдавшихся комет. Ранее Леб также заявлял об изменении цвета и необъяснимом собственном свечении объекта, не исключая его искусственное происхождение, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:АстероидКосмос

Горячие новости

Все новости

партнеры