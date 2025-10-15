Мошенники снимают с россиян самозапреты на кредиты и оформляют займы
В России аферисты могут использовать различные схемы, для того чтобы убеждать граждан снять самозапреты на кредиты, сообщают «Известия».
Это позволяет мошенникам оформлять займы на своих жертв и совершать против них другие преступления. Сегодня множество россиян в сложном финансовом положении оформили самозапрет на кредит. Однако со временем ситуация могла измениться, и им понадобились деньги. Непонимание процедуры снятия самозапрета делает этих людей легкой целью для мошенников.
Самая распространенная схема связана с попытками снятия самозапрета на кредиты, — это звонки или сообщения якобы от имени ФНС, банков или портала «Госуслуги». Жертве сообщают о «найденной» задолженности, ошибке в кредитной истории или блокировке налогового возврата. Затем убеждают временно снять ограничения на выдачу кредитов.
С 1 марта граждане могут добровольно установить самозапрет на выдачу кредитов и займов. Его установили почти 16 млн граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
