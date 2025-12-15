Минпромторг предложил маркировать презервативы и филлеры с июня 2026 года
Минпромторг предложил с 1 июня 2026 года расширить перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующий проект документа опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Согласно проекту, под маркировку планируется включить презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, в том числе филлеры и косметологические нити. Также требования предлагается распространить на терапевтическую дыхательную аппаратуру, инкубаторы для новорожденных, шприцы, инфузионные системы, медицинские салфетки, пробирки и маски.
Участники оборота такой продукции будут обязаны наносить средства идентификации на потребительскую упаковку. Это необходимо для прослеживаемости товаров и контроля их обращения на рынке.
Помимо этого, министерство предложило уточнить перечень уже маркируемых медицинских изделий, дополнив его кодами Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru