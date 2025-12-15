Минпромторг предложил маркировать презервативы и филлеры с июня 2026 года

Минпромторг предложил с 1 июня 2026 года расширить перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующий проект документа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, под маркировку планируется включить презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, в том числе филлеры и косметологические нити. Также требования предлагается распространить на терапевтическую дыхательную аппаратуру, инкубаторы для новорожденных, шприцы, инфузионные системы, медицинские салфетки, пробирки и маски.

Участники оборота такой продукции будут обязаны наносить средства идентификации на потребительскую упаковку. Это необходимо для прослеживаемости товаров и контроля их обращения на рынке.

Помимо этого, министерство предложило уточнить перечень уже маркируемых медицинских изделий, дополнив его кодами Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr/Bailey Cheng
ТЕГИ:МинпромторгПрезервативы

