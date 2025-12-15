Не альянс, но помогут: Что получит Россия от военного сотрудничества с Индией

Россия и Индия не формируют военный альянс, а хотят разобраться с легальным участием индусов в спецоперации на Украине, заявил НСН Сергей Лунев.

Индия всегда придерживается нейтралитета, но беспокоится из-за своих граждан, которые отправились на СВО. Поэтому ожидать военного союза с этой страной Москве не приходится, рассказал индуист, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев в разговоре с НСН.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения России и Индии о порядке отправки военных и боевой техники на территорию друг друга. Лунев отметил, что это было нужно только одной стороне.

«Этот закон куда выгоднее для Индии, так как она беспокоится по поводу наемников, особенно тех, кто уезжают принимать участие в СВО. Это острая проблема для страны, хотя и не такая серьезная, как для соседнего Непала. Подобные соглашения позволяют контролировать эти процессы. Нельзя сказать, что мы создаем военный альянс, потому что Индия категорически выступает против любых таких форм сотрудничества. Это значит, что она не пойдет на это ни с нами, ни с американцами. Это давняя позиция страны — не вступать ни в какие военные блоки. Но это не значит, что индийцы не окажут никакой поддержки в случае агрессии против России со стороны НАТО», — отметил он.

Ранее Лунев назвал НСН главный вопрос, который должны решить Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

