Индия всегда придерживается нейтралитета, но беспокоится из-за своих граждан, которые отправились на СВО. Поэтому ожидать военного союза с этой страной Москве не приходится, рассказал индуист, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев в разговоре с НСН.



Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения России и Индии о порядке отправки военных и боевой техники на территорию друг друга. Лунев отметил, что это было нужно только одной стороне.