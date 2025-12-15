Турция сообщила о сбитом беспилотнике над Черным морем
Силы ПВО Турции уничтожили неизвестный беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство страны над Черным морем. Об этом сообщило министерство обороны республики, не уточнив при этом принадлежность дрона.
По данным ведомства, объект был зафиксирован при приближении к турецкой границе со стороны Черного моря. Для реагирования на воздушную угрозу были подняты истребители F-16.
В Минобороны Турции заявили, что впоследствии было установлено, что целью оказался БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля.
В ведомстве заключили, что во избежание возможных негативных последствий беспилотник был безопасно ликвидирован, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Черноморский флот заявил о срыве диверсии ВСУ в Новороссийске
- Мерц предупредил о рисках для ЕС из-за замороженных активов РФ
- Турция сообщила о сбитом беспилотнике над Черным морем
- Минпромторг предложил маркировать презервативы и филлеры с июня 2026 года
- «Рыцарь Оперетты» Герард Васильев ответил на «самый страшный» вопрос
- Гарвардский ученый вновь заявил об аномалиях у объекта 3I/ATLAS
- СМИ: США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов
- Бабушка Оля и дед Вахрамей: Пенсионерам рассказали, как стать звездой стримингов
- Не альянс, но помогут: Что получит Россия от военного сотрудничества с Индией
- От США до Испании: Премия «Звезда Театрала» привлекла страны Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru