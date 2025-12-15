Турция сообщила о сбитом беспилотнике над Черным морем

Силы ПВО Турции уничтожили неизвестный беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство страны над Черным морем. Об этом сообщило министерство обороны республики, не уточнив при этом принадлежность дрона.

По данным ведомства, объект был зафиксирован при приближении к турецкой границе со стороны Черного моря. Для реагирования на воздушную угрозу были подняты истребители F-16.