СМИ: США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов

Власти США считают, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной удалось урегулировать около 90% спорных вопросов, связанных с возможным мирным соглашением. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам источника, прошедшие 14-15 декабря в Берлине встречи представителей США и Украины в Белом доме расценивают как «действительно позитивные».