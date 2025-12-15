СМИ: США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов

Власти США считают, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной удалось урегулировать около 90% спорных вопросов, связанных с возможным мирным соглашением. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам источника, прошедшие 14-15 декабря в Берлине встречи представителей США и Украины в Белом доме расценивают как «действительно позитивные».

Агентство отмечает, что президент США Дональд Трамп удовлетворен текущим ходом переговоров и общей динамикой обсуждений.

При этом в американской администрации подчеркивают, что окончательные решения по территориальным вопросам должны приниматься украинской стороной. Вашингтон, как уточняет Reuters, исходит из того, что этот аспект урегулирования остается в компетенции Киева, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
