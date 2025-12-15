Россиянам напомнили, какой новогодний подарок могут признать взяткой

В преддверии Нового года корпоративный обмен подарками может обернуться юридическими рисками, вплоть до обвинений в коррупции. Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров заявил «Газете.Ru», что даже формальный презент при определенных обстоятельствах может быть расценен как взятка или коммерческий подкуп.

По его словам, для госслужащих и работников бюджетных организаций действует строгий запрет на получение подарков, связанных с исполнением служебных обязанностей. Допустимы лишь символические презенты стоимостью до 3 тысяч рублей, а также протокольные сувениры и подарки, врученные на официальных мероприятиях или от имени организаций.

В коммерческом секторе предельная стоимость подарков законом не установлена, однако компании часто вводят собственные антикоррупционные правила. Передача дорогостоящих подарков в виде алкоголя, техники или поездок может быть квалифицирована как коммерческий подкуп, особенно при наличии контрактных, закупочных или тендерных отношений.

Адвокат подчеркнул, что решающим фактором является не цена подарка, а его цель и возможная связь с выгодным решением. Чтобы избежать проверок, он рекомендовал ограничиваться символическими сувенирами, адресованными организациям, а в сомнительных случаях — официальными поздравлениями, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзяткиНовый Год

