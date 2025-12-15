Россиянам напомнили, какой новогодний подарок могут признать взяткой

В преддверии Нового года корпоративный обмен подарками может обернуться юридическими рисками, вплоть до обвинений в коррупции. Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров заявил «Газете.Ru», что даже формальный презент при определенных обстоятельствах может быть расценен как взятка или коммерческий подкуп.

По его словам, для госслужащих и работников бюджетных организаций действует строгий запрет на получение подарков, связанных с исполнением служебных обязанностей. Допустимы лишь символические презенты стоимостью до 3 тысяч рублей, а также протокольные сувениры и подарки, врученные на официальных мероприятиях или от имени организаций.