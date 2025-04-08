Россиянам рассказали, как защитить автомобили от угона
Дополнительная система сигнализации стала необходимостью, заявил НСН автомобильный эксперт Алексей Курчанов.
Чтобы спасти свои автомобили, необходимо усилить их защитное оборудование и поставить дополнительную сигнализацию, заявил НСН учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов.
В России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, а преступников не останавливают ни видеокамеры, ни угроза наказания. Главная мотивация для угонщиков — легкость преступления, отмечает собеседник НСН. По его словам, системы безопасности не способны предотвратить попытку угона.
«Все заводское оборудование, если хоть как-то раньше сопротивлялось угону, то сегодня оно абсолютно беззащитно. Любые автомобили любых производителей не защищены ничем. Защитить может только дополнительное оборудование», — отмечает Курчанов.
Существует ряд способов защитить свой транспорт, от самых дорогих до самых дешевых, утверждает Курчанов. Он уверен, что они доступны каждому владельцу автомобиля.
«Из минимальных конструкций могу посоветовать связку из дополнительного иммобилайзера с замком капота. Замок-капот, в свою очередь, обеспечивает ограничение проникновения под капот, в салон и не дает нейтрализовать блокировку двигателя. Либо можно поставить дополнительную сигнализацию, которая будет выполнять функцию дополнительной противоугонки и имеет цифровую блокировку двигателя, скрытую от глаз угонщика. Желательно использовать какие-то прогрессивные технологии. У нас запатентовано решение: адаптивная параметрическая блокировка двигателя шестого поколения. Она не находится даже диагностическими приборами. Но даже если поставить, скажем, в стандартной мастерской какую-то приличную сигнализацию отечественного производителя с цифровой блокировкой двигателя, то это уже будет подспорьем для противодействия угонам», — уверяет автомобильный эксперт.
Ранее автоэксперт Алексей Курчанов рассказал, как угонщики вскрывают машины россиян. Самыми популярными моделями у преступников, по данным страховщиков, оказались Hyundai, Kia и Lada, а также китайский Chery и Haval.
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