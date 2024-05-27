Автоэксперт предупредил о бесполезности GPS-маяков для защиты машины от угона

«Маяк – средство для самоуспокоения автовладельца. Как показывает практика, владелец после угона не может пойти и своими силами забрать автомобиль», — заявил он.

По словам эксперта, обнаружить автомобиль с помощью маяка после угона – сложная задача. Как правило, подобные устройства информируют о местонахождении машины раз в сутки, при этом транспортное средство может постоянно пребывать в движении.

В отдельных случаях владельцы автомобилей находили по данным маяка не машину, а ее детали.

Ранее основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов рассказал «Радиоточке НСН», что в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей.

