Автоэксперт предупредил о бесполезности GPS-маяков для защиты машины от угона
Установка GPS-маяков на автомобиль не поможет предотвратить угон автомобиля, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрея Кондрашова.
«Маяк – средство для самоуспокоения автовладельца. Как показывает практика, владелец после угона не может пойти и своими силами забрать автомобиль», — заявил он.
По словам эксперта, обнаружить автомобиль с помощью маяка после угона – сложная задача. Как правило, подобные устройства информируют о местонахождении машины раз в сутки, при этом транспортное средство может постоянно пребывать в движении.
В отдельных случаях владельцы автомобилей находили по данным маяка не машину, а ее детали.
Ранее основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов рассказал «Радиоточке НСН», что в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru