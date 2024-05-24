Автоэксперт рассказал, как на автомойках и сервисах готовят машину к угону
Сотрудники автомоек и СТО имеют возможность подготовить автомобиль к угону, заявил руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.
«Например, могут отключить реле блокировки. Если используются замки капота со страховочным тросом, на СТО могут посмотреть, куда этот трос выходит, или переложить так, чтобы угонщик мог за него дернуть и открыть капот», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, любой человек, который имеет доступ к автомобилю, может подготовить его к угону. При этом опасность сохраняется как при обращении к неофициальным сервисам, так и у официальных дилеров. В качестве меры предосторожности машину можно перевести в сервисный режим.
Ранее основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов рассказал «Радиоточке НСН», что в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей.
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