Автоэксперт рассказал, как на автомойках и сервисах готовят машину к угону

Сотрудники автомоек и СТО имеют возможность подготовить автомобиль к угону, заявил руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

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«Например, могут отключить реле блокировки. Если используются замки капота со страховочным тросом, на СТО могут посмотреть, куда этот трос выходит, или переложить так, чтобы угонщик мог за него дернуть и открыть капот», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, любой человек, который имеет доступ к автомобилю, может подготовить его к угону. При этом опасность сохраняется как при обращении к неофициальным сервисам, так и у официальных дилеров. В качестве меры предосторожности машину можно перевести в сервисный режим.

Ранее основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов рассказал «Радиоточке НСН», что в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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