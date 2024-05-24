Автоэксперт рассказал, как на автомойках и сервисах готовят машину к угону

«Например, могут отключить реле блокировки. Если используются замки капота со страховочным тросом, на СТО могут посмотреть, куда этот трос выходит, или переложить так, чтобы угонщик мог за него дернуть и открыть капот», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, любой человек, который имеет доступ к автомобилю, может подготовить его к угону. При этом опасность сохраняется как при обращении к неофициальным сервисам, так и у официальных дилеров. В качестве меры предосторожности машину можно перевести в сервисный режим.

Ранее основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов рассказал «Радиоточке НСН», что в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей.

