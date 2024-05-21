«Toyota и Kia»: В России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, обманывая камеры
Алексей Курчанов заявил НСН, что чаще всего угоняются машины ВАЗ, Toyota, Hyundai и Kia.
В России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, в Москве подобных преступлений больше всего, несмотря на развитую систему камер, заявил основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов в беседе с НСН.
В мае сразу в три раза выросло количество автоугонов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили страховщики «Совкомбанка». По их данным, чаще всего в нынешнем году преступники угоняли автомобили Lada Granta.
«После пандемии угоны резко снизились, а после начала СВО они стабилизировались и последние два года находятся примерно на одинаковом уровне. В районе 20 тысяч в год по РФ угонов и хищений. Угонов по-прежнему больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Несмотря на количество камер, угонщикам удается скрыться за счет обмана логики работы системы «Паутина», которая является интеллектуальной платформой отслеживания ситуации на дорогах», - объяснил он.
Так, чаще всего угоняются машины ВАЗ, Toyota, Hyundai и Kia, а из цветов мошенники «предпочитают» самые популярные.
«Чаще всего угоняются машины ВАЗ, Toyota, Hyundai и Kia – именно те марки, которые набрали популярность за последнее десятилетие и составляют основной ликвидный костяк вторичного рынка. Машины угоняются 50 на 50% - на запчасти и перепродажу. В последнем случае интересны наиболее популярные цвета - черный, белый, серебро (то, что можно максимально быстро реализовать)», - отметил он.
Также Курчанов предупредил, что заводские охранные системы зачастую не спасают от угона.
«Заводские охранные системы, к сожалению, не предоставляют защиту от угона, рекомендуется в зависимости от условий хранения и популярности авто у угонщиков использовать охранный комплекс той или иной степени сложности», - добавил собеседник НСН.
В России растет количество угнанных китайских автомобилей, заявил ранее руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов. По его словам, машины марок Chery, Geely и Haval очень часто используются в такси и каршеринге, поэтому злоумышленники стали угонять их для разбора на запчасти, передает «Радиоточка НСН».
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