Ситуация за последние несколько лет улучшилась, утверждает эксперт. Но он уверен, что из-за образовавшегося дефицита запчастей это лишь временное явление.

«Количество преступлений после пандемии и начала СВО снизилось, но, на наш взгляд, эта ситуация временная. Уже активно происходят хищения машин для запчастей, которые остаются в дефиците на некоторые марки. Логистика поставок новых запчастей занимает длительное время. Некоторые люди ожидают по полгода, особенно на ряд машин, которые сняты с производства, и с их запчастями есть проблемы», — утверждает Алексей Курчанов.



Ранее в беседе с НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что гаишники реже проверяют на алкоголь женщин, чем мужчин.

