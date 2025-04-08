Новая «удочка» для россиян: Угонщики стали взламывать автомобили дистанционно
Угонять автомобили стали чаще из-за дефицита запчастей, подтвердил НСН автоэксперт Алексей Курчанов.
Автоугонщики начали использовать новое оборудование, которое может дистанционно имитировать штатный ключ автомобиля, заявил НСН учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов.
Страховщики зафиксировали всплеск угонов автомобилей за первые три месяца этого года. Чаще всего преступники делают это для разбора на запчасти, которых сейчас не хватает, сообщают «Известия». В числе самых угоняемых легковушек называют машины марок Hyundai, Kia и Lada, а также китайский Chery и Haval, пишут «Известия». Курчанов однако, говорит, что преступники умеют вскрывать новые автомобили абсолютно любых марок.
«Мы проводили исследование: новое оборудование, которое используют угонщики для отключения штатных систем, способно угнать любую китайскую машину - от бюджетного класса до самого премиального. Это касается всех автомобилей всех брендов. Новое поколение ретрансляторов называется "удочка". Этот прибор способен ретранслировать штатный ключ, увеличить его радиус действия. В схеме принимают участие два угонщика. Один находится поблизости от автовладельца, это может быть расстояние до 15 метров. Второй находится около машины и, таким образом, происходит передача сигнала от штатного брелка к автомобилю, машина заводится и уезжает», — отмечает автомобильный эксперт.
По его словам, преступники не придумали никаких новых схем, они используют для воровства машин электронные отмычки уже несколько лет.
«Автомобили угоняют как и раньше, известными методами, с применением электронных отмычек, механических средств противодействия заводским охранным системам. Кардинально методика угонов за последние два года не изменилась. Появились только некоторые тренды, новые устройства, которые используют угонщики — эмуляторы ключей, которые способны адаптироваться к штатной электронике и маскироваться под заводской ключ на электронном уровне. Эта схема используется только при бесконтактном доступе к автомобилю, когда к нему подходит ключ типа Keyless или Smartkey. Он находится в кармане, нам не надо нажимать никакие кнопки. Мы подходим к машине, двери сами открываются, нам нужно нажать для запуска только кнопку старт-стоп. В современных электрических автомобилях даже ничего нажимать не надо: просто переключил передачу и поехал», — отмечает создатель сервиса «Угона.нет»
Ситуация за последние несколько лет улучшилась, утверждает эксперт. Но он уверен, что из-за образовавшегося дефицита запчастей это лишь временное явление.
«Количество преступлений после пандемии и начала СВО снизилось, но, на наш взгляд, эта ситуация временная. Уже активно происходят хищения машин для запчастей, которые остаются в дефиците на некоторые марки. Логистика поставок новых запчастей занимает длительное время. Некоторые люди ожидают по полгода, особенно на ряд машин, которые сняты с производства, и с их запчастями есть проблемы», — утверждает Алексей Курчанов.
Ранее в беседе с НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что гаишники реже проверяют на алкоголь женщин, чем мужчин.
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