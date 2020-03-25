Психологи рассказали, как помочь детям перенести карантин
Доктор психологических наук в эфире НСН рассказала, как родители могут помочь справиться детям с заключением на карантин.
Образовательные учреждения и детские сады страны закрыты на карантин из-за коронавируса. Они не будут работать до 12 апреля включительно, да и гарантий, что режим дистанционного обучения не продлят - нет. Карантин стал настоящим экзаменом по кризисному планированию, как для педагогов, так и для родителей.
Доктор психологических наук, Декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как родители могут помочь детям справится с вынужденным пребыванием в карантине.
«Тревога детей рождается от тревоги родителей, поэтому очень важно сохранять спокойствие самим родителям. При детях не надо много обсуждать, особенно какие-то негативные, тревожные моменты современной социальной ситуации», - сказала Григорович.
Она отметила, что членам семьи следует «не только учить, но и создавать возможности для игры», так как лишение ребенка общения со сверстниками, лишает его взаимодействия в горизонтальных отношениях – игры, что крайне важно для развития. Для детей постарше, собеседник НСН особенно отметила «общий режим».
«Режим и структура – это ключевые моменты для того, чтобы сохранить не только работоспособность, но и научиться трудиться в новых условиях. Поэтому даже важнее, чем раньше, это режим дня. Что касается учебы - пусть это будет меньше по времени, чем ребенок проводил в школе, но должна быть четкая структура. Вплоть до того, что ребенок, когда садиться за компьютер и выходит в систему вебинара или выполняет задания в записи, должен переодеваться. Смена одежды – это смена ролей, так ребенку будет проще включиться в ту деятельность, которой он теперь должен заниматься дома. Еще один совет, это зонировать пространство, найти какое-то конкретное место дома, которое можно было бы оборудовать под мини-класс, где ребенок будет только заниматься. Можно будет дозволять ему лежать с ноутбуком на пол только, когда выработается навык, а на начальном этапе нужно это пространство физически выделить», - рассказала доктор психологических наук.
Пока последними официальными новостями о сдачи, например, ЕГЭ было заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, досрочная сдача ЕГЭ пройдет в те же сроки, что и основная: с 25 мая по 29 июня. То есть никаких изменений в сроках и форме сдачи ЕГЭ пока не планируется.
Тем временем в Москве вылечили от коронавируса еще пятерых пациентов, так всего выздоровели 14 человек. Сейчас в России зарегистрировано 495 случаев заражения.
Ранее психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов в беседе с НСН дала несколько простых и действенных правил, как вести себя во время карантина и не поддаться панике.
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