Психологи рассказали, как помочь детям перенести карантин

Образовательные учреждения и детские сады страны закрыты на карантин из-за коронавируса. Они не будут работать до 12 апреля включительно, да и гарантий, что режим дистанционного обучения не продлят - нет. Карантин стал настоящим экзаменом по кризисному планированию, как для педагогов, так и для родителей.

Доктор психологических наук, Декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как родители могут помочь детям справится с вынужденным пребыванием в карантине.

«Тревога детей рождается от тревоги родителей, поэтому очень важно сохранять спокойствие самим родителям. При детях не надо много обсуждать, особенно какие-то негативные, тревожные моменты современной социальной ситуации», - сказала Григорович.

Она отметила, что членам семьи следует «не только учить, но и создавать возможности для игры», так как лишение ребенка общения со сверстниками, лишает его взаимодействия в горизонтальных отношениях – игры, что крайне важно для развития. Для детей постарше, собеседник НСН особенно отметила «общий режим».