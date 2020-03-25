Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей. Таким образом, россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно с сохранением зарплаты.

Кроме того, глава государства распорядился перенести день голосования по поправкам в Конституцию (22 апреля) на неопределенный срок. Эти меры связаны с распространением в России коронавирусной инфекции.

