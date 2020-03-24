Психолог рассказал, как не сойти с ума во время пандемии

Распространение коронавируса сопровождается мощнейшим информационным потоком. Они нагнетают обстановку, вызывая панические состояния у людей. Специалисты уже назвали это явление инфодемией. Это значит, что паника и фейковые новости распространяются гораздо быстрее и могут нанести больший вред, чем сам вирус. Такая «информационная атака» способна привести человека в состояние депрессии, вызывать панические атаки, заставляет думать о неизбежности плохого завершения ситуации.

Психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал НСН, как не сойти с ума от паники, как пережить карантин, и почему важно ограничивать информационный поток.

«Любой стресс имеет три стадии: активация, противостояние, истощение. Находясь долго в состоянии стресса, нервная система человека истощается, иммунитет ослабевает. Поэтому любые панические состояния влияют негативно, организм не полностью использует свои силы, потому что истощаются ресурсы», - пояснил он.