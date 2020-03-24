Психолог рассказал, как не сойти с ума во время пандемии
Психолог-консультант в беседе с НСН дал несколько простых и действенных правил, как вести себя во время карантина и не поддаться панике.
Распространение коронавируса сопровождается мощнейшим информационным потоком. Они нагнетают обстановку, вызывая панические состояния у людей. Специалисты уже назвали это явление инфодемией. Это значит, что паника и фейковые новости распространяются гораздо быстрее и могут нанести больший вред, чем сам вирус. Такая «информационная атака» способна привести человека в состояние депрессии, вызывать панические атаки, заставляет думать о неизбежности плохого завершения ситуации.
Психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал НСН, как не сойти с ума от паники, как пережить карантин, и почему важно ограничивать информационный поток.
«Любой стресс имеет три стадии: активация, противостояние, истощение. Находясь долго в состоянии стресса, нервная система человека истощается, иммунитет ослабевает. Поэтому любые панические состояния влияют негативно, организм не полностью использует свои силы, потому что истощаются ресурсы», - пояснил он.
«Главный рецепт в этой ситуации, как у Карлсона: спокойствие, главное – спокойствие»
В регионах открываются горячие линии психологической помощи. Специалисты помогают справиться со стрессом и, самое главное, не «заразить» паникой родных и близких.
«Во время войны паникеров расстреливали, потому что они отбирали способность логически думать, нанося только вред. Человек привыкает и научается жить в разных ситуациях. Для большинства потребуется время, чтобы привести себя в порядок. Но важно посмотреть на проблему с разных сторон, чтобы вернуть трезвость ума и спокойствие», - отметил Евгений Головинов.
«Первый шаг: ограничить суматошный интерес к ситуации с коронавирусом, доверять только проверенным источникам. Второй шаг: находить время для любимых дел и хобби, чтобы отвлекаться. Третий шаг: физическая активность, если возможны, то прогулки. Если нет – дома заниматься, открыв форточку, плюс обливание, закаливание. Но все в разумных пределах», - рассказал в интервью НСН Евгений Головинов.
На фоне бесконечных сообщений о количестве заболевших приведем позитивную статистику. Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 4 735 человек. При этом по данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, более 90% всех зараженных выздоровели. В университете Джонса Хопкинса сообщили, что более 100 тысяч человек выздоровели после заражения COVID-2019.
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