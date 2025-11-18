По его словам, любую информацию можно использовать и во благо, так что цифровые следы — не всегда плохо.

«Цифровой след — это не всегда плохо. Такой след может помочь найти потерявшегося человека. Сотруднику по кадрам может помочь собрать информацию о кандидате на работу. Любую информацию можно использовать во вред и во благо. Не так давно даже был разработан стандарт профессии «Специалист по моделированию, сбору и анализу цифрового следа». Его предлагали отнести в пул айтишных профессий, но мы отклонили предложение, так как он носит сквозной, межотраслевой характер», — заключил эксперт.

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова ранее предложили ввести механизм эскроу‑счетов для сделок с единственным жильем. По их мнению, это позволит обезопасить граждан России от мошеннических схем. Соответствующее обращение депутаты направили вице‑премьеру Марату Хуснуллину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

