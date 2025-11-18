Стеклянный дом: Как не стать жертвой собственных цифровых следов

Полностью удалить информацию из Сети невозможно, однако минимизировать риски можно более аккуратным поведением в интернете, сказал НСН Николай Комлев.

Находясь в интернете, нужно понимать, что это стеклянный дом, в котором вас всегда кто-то видит, сказал в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

В МВД России ранее заявили о том, что полностью стереть из интернета «цифровой след» россиянина невозможно. Ведомство советует удалить ненужные аккаунты из соцсетей, а также отозвать разрешения у старых приложений. Также полиция рекомендует воспользоваться «правом на забвение» — удалить из поисковых систем выдачу компрометирующих сведений. Комлев раскрыл, чем опасен цифровой след.

«Цифровой след — это красивый термин. Назовите это персональными данными, и тогда риски станут более понятными. Через эту информацию мошенники могут получить доступ к вашему личному кабинету в банке, на "Госуслугах", в соцсетях и мессенджерах. Из банка можно вывести ваши деньги, можно оформить кредит на ваше имя, можно от вашего имени поддержать что-то запрещенное, узнать об имеющемся у вас имуществе, провести незаконную сделку с недвижимостью, оценить ваши доходы и накопления. Или менее страшное, но неприятное — узнать о ваших болезнях, ваших интимных покупках, связях, просматриваемых вами сайтах, а потом шантажировать этим, управлять вашим поведением», — сказал собеседник НСН.
Он отметил, что полностью удалить информацию из Сети невозможно, однако минимизировать риски можно более аккуратным поведением в интернете.

«Удаление информации действительно не гарантирует ее полную ликвидацию в сети. Данные можно частично удалить из поиска, но они останутся во множестве мест. Интернет тем и силен, что это необъятное хранилище информации без оценки — хорошая эта информация для вас или плохая. Каждое ваше действие в сети оставляет цифровой след: ваше перемещение с телефоном, ваши разговоры, ваш заход на маркетплейс, переписка в соцсети, отправленное письмо, заказ билета. Но не нужно паниковать. Главное — не избавляться от прошлых следов, а понимать на будущее, что вы живете в стеклянном доме, в котором вас всегда кто-то видит, и поэтому вести себя нужно аккуратнее. Нужно использовать более сложные системы паролей и доступа, при любых подозрениях менять их, а также не вестись на заманчивые предложения», — указал Комлев.
По его словам, любую информацию можно использовать и во благо, так что цифровые следы — не всегда плохо.

«Цифровой след — это не всегда плохо. Такой след может помочь найти потерявшегося человека. Сотруднику по кадрам может помочь собрать информацию о кандидате на работу. Любую информацию можно использовать во вред и во благо. Не так давно даже был разработан стандарт профессии «Специалист по моделированию, сбору и анализу цифрового следа». Его предлагали отнести в пул айтишных профессий, но мы отклонили предложение, так как он носит сквозной, межотраслевой характер», — заключил эксперт.

