Россиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводов
Чтобы не попасть под блокировку при переводе более 200 тысяч рублей через Систему быстрых платежей (СБП) лучше заранее сообщить об этом в свой банк. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.
По его словам, также стоит подготовиться и в случае необходимости оперативно подтвердить легальность операции, например, с помощью договора купли-продажи.
Эксперт отметил, что если блокировка всё же случилась, то не следует следовать инструкциям с помощью о разблокировке, которые поступают от неожиданных собеседников или СМС, так как это могут быть мошенники.
«Если перевод был приостановлен или заблокирован, необходимо незамедлительно связаться со своим банком, желательно по официальному телефону горячей линии», — заключил Трепольский.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что будут проверять операции, при которых гражданин сначала переводит себе более 200 тысяч рублей, а затем сразу отправляет эту сумму другому человеку, с которым у него не было финансовых операций последние полгода.
Также признаками мошенничества будут считаться смена номера телефона для входа в онлайн-банк менее чем за двое суток до перевода, и использование нетипичного интернет-провайдера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Доллары – уже неликвид»: Китай увеличивает золотые резервы из-за пузыря в США
- ЕС ищет выход по финансированию Украины без согласия Бельгии
- «Южное копье» без щита: Венесуэлу от атак США не защитит никто
- Торговые центры призвали прикрыть серые налоговые схемы маркетплейсов
- Минцифры обновило «белый список» сайтов
- Россиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводов
- Валерию исключили из списка претендентов на премию «Грэмми»
- «Зашкварный» визит: Что Зеленский будет просить у Греции
- Захарова заявила об отсутствии перспектив восстановления диалога с Прибалтикой
- Telegram опроверг информацию о включении в «белый список»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru