Россиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводов

По его словам, также стоит подготовиться и в случае необходимости оперативно подтвердить легальность операции, например, с помощью договора купли-продажи.

Эксперт отметил, что если блокировка всё же случилась, то не следует следовать инструкциям с помощью о разблокировке, которые поступают от неожиданных собеседников или СМС, так как это могут быть мошенники.

«Если перевод был приостановлен или заблокирован, необходимо незамедлительно связаться со своим банком, желательно по официальному телефону горячей линии», — заключил Трепольский.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что будут проверять операции, при которых гражданин сначала переводит себе более 200 тысяч рублей, а затем сразу отправляет эту сумму другому человеку, с которым у него не было финансовых операций последние полгода.

Также признаками мошенничества будут считаться смена номера телефона для входа в онлайн-банк менее чем за двое суток до перевода, и использование нетипичного интернет-провайдера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».