Ряд недостатков лежат на поверхности, а более серьезные помогут выявить знакомый механик и компьютерная диагностика, заявил НСН Ян Хайцеэр.

При покупке подержанного автомобиля необходимо обращать внимание на кузов, уровень покраски и проверить автомобиль по базе данных, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Исследование Союза автомобильных дилеров выявило, что только 14% россиян проверяют, правда ли параметры продаваемой машины соответствуют действительности. Покупателей куда больше интересует цена (71%) и безопасность (41%), уточнили авторы опроса. Хайцеэр отметил, что ряд продавцов могут воспользоваться этим.

«Чаще всего покупателей обманывают с пробегом. Чем машина древнее и примитивнее, где нельзя подключиться к компьютеру и считать данные, тем легче обмануть. В современных автомобилях все данные по двигателю, коробке, пробегу уже внесены в компьютерную систему. Их покажет обычная диагностика. В каких-то вариантах обманывают и по состоянию машины, когда отключают сигнальные огоньки о проблемах, продают, а проблема всплывает позже. То же самое касается и аварий, но это легко проверить — доступ к базам данных стоит порядка 99 рублей. К сожалению, многие не хотят платить и такие деньги», — отметил он.

Автоэксперт также добавил, что надеется на благоразумие россиян, которые приобретают автомобиль.

«Я не могу поверить, что только 14% обращает внимание на соответствие характеристик машины. Я был лучшего мнения о людях, ездящих за рулем. Это же базовое правило при покупке: привезти авто в технический центр, чтобы выявить недостатки, проверить равномерность покрытия покраски, не было ли ремонта. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние кузова, нет ли там течи. А лучше всего доверить процесс компьютерной диагностике и профессионалам-механикам, которые смогут загнать автомобиль на подъемник и все посмотреть», — удивился он.

Ранее Хайцеэр в эфире НСН призвал водителей не доверять автопилоту и круиз-контролю.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
