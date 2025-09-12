Что необходимо проверить при покупке автомобиля
Ряд недостатков лежат на поверхности, а более серьезные помогут выявить знакомый механик и компьютерная диагностика, заявил НСН Ян Хайцеэр.
При покупке подержанного автомобиля необходимо обращать внимание на кузов, уровень покраски и проверить автомобиль по базе данных, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Исследование Союза автомобильных дилеров выявило, что только 14% россиян проверяют, правда ли параметры продаваемой машины соответствуют действительности. Покупателей куда больше интересует цена (71%) и безопасность (41%), уточнили авторы опроса. Хайцеэр отметил, что ряд продавцов могут воспользоваться этим.
«Чаще всего покупателей обманывают с пробегом. Чем машина древнее и примитивнее, где нельзя подключиться к компьютеру и считать данные, тем легче обмануть. В современных автомобилях все данные по двигателю, коробке, пробегу уже внесены в компьютерную систему. Их покажет обычная диагностика. В каких-то вариантах обманывают и по состоянию машины, когда отключают сигнальные огоньки о проблемах, продают, а проблема всплывает позже. То же самое касается и аварий, но это легко проверить — доступ к базам данных стоит порядка 99 рублей. К сожалению, многие не хотят платить и такие деньги», — отметил он.
Автоэксперт также добавил, что надеется на благоразумие россиян, которые приобретают автомобиль.
«Я не могу поверить, что только 14% обращает внимание на соответствие характеристик машины. Я был лучшего мнения о людях, ездящих за рулем. Это же базовое правило при покупке: привезти авто в технический центр, чтобы выявить недостатки, проверить равномерность покрытия покраски, не было ли ремонта. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние кузова, нет ли там течи. А лучше всего доверить процесс компьютерной диагностике и профессионалам-механикам, которые смогут загнать автомобиль на подъемник и все посмотреть», — удивился он.
Ранее Хайцеэр в эфире НСН призвал водителей не доверять автопилоту и круиз-контролю.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Смолов частично признал вину по делу о драке
- Депутат Куринный: За курение вейпов будут выписываться штрафы
- В Бишкеке произошло землетрясение
- Почему индийцы не вытеснят специалистов из СНГ в России
- Что необходимо проверить при покупке автомобиля
- Над Белгородской областью уничтожили десять беспилотников ВСУ
- В «Горбушкином дворе» изъяли 4,8 тысячи смартфонов, ноутбуков и приставок
- Исполнительницу хита «Матушка-земля» внесли в базу «Миротворца»
- Музыкальные выходные пройдут в Музее Победы 13-14 сентября
- Глава МИД Польши приехал в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru