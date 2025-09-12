При покупке подержанного автомобиля необходимо обращать внимание на кузов, уровень покраски и проверить автомобиль по базе данных, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.



Исследование Союза автомобильных дилеров выявило, что только 14% россиян проверяют, правда ли параметры продаваемой машины соответствуют действительности. Покупателей куда больше интересует цена (71%) и безопасность (41%), уточнили авторы опроса. Хайцеэр отметил, что ряд продавцов могут воспользоваться этим.