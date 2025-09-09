В России на 15% подорожал ремонт автомобилей
Стоимость ремонта автомобилей в России с начала 2025 года выросла примерно на 15%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.
По её словам, в настоящее время средний чек на ремонт машины составляет 23—25 тысяч рублей, что выше значений 2024 года. Одна из главных причин такого роста - подорожание запчастей.
«Стоимость запчастей растёт уже несколько лет подряд из-за ограниченного предложения и сложной логистики. Дополнительное влияние оказывают повышение арендных ставок и рост расходов на персонал и содержание сервисов», — пояснила эксперт.
Турсунова добавила, что в ближайшее время цены на авторемонт останутся на относительно высоком уровне.
Ранее эксперты «Автотеки» выяснили, что дольше всего граждане РФ владеют машинами марок Suzuki, Great Wall и Honda, сообщает «Свободная пресса».
