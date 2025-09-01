Автомобилистов призвали не доверять автопилоту и круиз-контролю

Система круиз-контроля является вспомогательной, а не заменяющей водителя, сказал НСН Ян Хайцеэр.

Водитель несет ответственность за контроль над автомобилем, нельзя полностью полагаться на автоматику, сказал в эфире НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Автомобилисты призвали убрать «дыры» в законе об управлении беспилотными авто

Водитель китайского автомобиля GAC GS8, доверившись адаптивному круиз-контролю, не успел затормозить перед фурой, передает Telegram-канал Baza. Его пассажир погиб, а на водителя возбудили дело и теперь мужчина пытается доказать, что часть вины за трагедию лежит на автоматике. Хайцеэр призвал водителей не доверять подобными системам на все 100%.

«Такая система есть не во всех автомобилях, хотя в современных автомобилях в большинстве случаев она все-таки устанавливается. В этой ситуации мы не можем быть до конца уверены в том, что система круиз-контроля действительно не работала. Я бы все равно не доверял этот системе на 100%. Водитель всегда должен контролировать процесс. Автомобиль еще не достиг максимального технического совершенства, поэтому потенциально возможны любые сбои. Сама система, конечно, рассчитана на экстренное торможение, и многие водители ей пользуются. Более того, многим она помогала и спасала от аварий. Однако это все-таки вспомогательная система, никаким образом не заменяющая человека за рулем. Ответственность за контроль над автомобилем лежит именно на водителе», — сказал собеседник НСН.
«Бросили вызов»: Как китайские электрокары обходят Tesla и Porsche в России

По его словам, системы круиз-контроля часто срабатывают с запозданием, однако гарантии, сработают они в принципе или нет, никто дать не может.

«Массовых сбоев не было, но я как-то участвовал в тесте таких систем для одной научно-популярной передачи, и я могу сказать, что не каждый раз и не всегда вовремя эта система срабатывает. Часто это происходит с запозданием. Кроме того, она может не срабатывать на определенной скорости. Это все зависит от нюансов каждого автомобиля, от настроек этого автомобиля. Однако, чем выше компетенции производителя, чем больше у него опыт, тем выше вероятность срабатывания этой системы», — заключил эксперт.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что сегодня действительно не прописано в законе, кто будет отвечать, если беспилотное авто попадет в аварию, и заявил, что поднимет этот вопрос в Госдуме.

