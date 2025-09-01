По его словам, системы круиз-контроля часто срабатывают с запозданием, однако гарантии, сработают они в принципе или нет, никто дать не может.

«Массовых сбоев не было, но я как-то участвовал в тесте таких систем для одной научно-популярной передачи, и я могу сказать, что не каждый раз и не всегда вовремя эта система срабатывает. Часто это происходит с запозданием. Кроме того, она может не срабатывать на определенной скорости. Это все зависит от нюансов каждого автомобиля, от настроек этого автомобиля. Однако, чем выше компетенции производителя, чем больше у него опыт, тем выше вероятность срабатывания этой системы», — заключил эксперт.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что сегодня действительно не прописано в законе, кто будет отвечать, если беспилотное авто попадет в аварию, и заявил, что поднимет этот вопрос в Госдуме.

